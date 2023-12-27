https://sputnik-georgia.ru/20231227/borba-s-narkotikami-v-gruzii--zaderzhany-bolee-100-chelovek-v-tom-chisle-inostrantsy-285282015.html

Борьба с наркотиками в Грузии – задержаны более 100 человек, в том числе иностранцы

Борьба с наркотиками в Грузии – задержаны более 100 человек, в том числе иностранцы

Полиция изъяла у обвиняемых наркотики, оружие, компьютеры, телефоны, весы, деньги 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T18:02+0400

2023-12-27T18:02+0400

2023-12-27T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. МВД Грузии за последнее время задержало 112 человек, в том числе 13 граждан США, Турции, Украины, Индии, Ирана, России, Иордании, Египта и Эритреи по обвинению в совершении наркопреступлений, говорится в заявлении министерства. Задержания были произведены в Тбилиси, Аджарской АР, а также в пяти регионах – Шида Картли, Кахети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Имерети и Самегрело - Земо Сванети.Более половины задержанных, а именно 66 человек, обвиняются в наркоторговле. Полиция на основании постановления судьи несколько раз производила контрольные закупки у подозреваемых в реализации наркотиков и тайно сделала видеозапись, сказано в заявлении. При личном обыске обвиняемых, обыске их автомобилей и домов, а также в местах, указанных обвиняемыми, были обнаружены и изъяты наркотики и психотропные вещества в крупном размере.Среди изъятых веществ – героин, кокаин, альфа-ПВП, суботекс, субоксин, метадон, MDMA, кетамин, ЛСД, метамфетамин, бупренорфин, вещества, содержащие мефедрон, амфетамин, диметилтриптамин, прегабалин, трамадол, тетрагидроканнабинол и псилоцин, а также марихуана и конопля.Полиция также изъяла у задержанных огнестрельное оружие – три пистолета, два охотничьих ружья, патроны, а также компьютерную технику, мобильные телефоны, электрические весы и деньги, полученные, предположительно, от продажи наркотиков.Из 112 обвиняемых 28 были ранее судимы. Самому младшему из задержанных 17 лет, а самому старшему – 63 года. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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