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ДТП в Тбилиси – пострадали 11 человек
ДТП в Тбилиси – пострадали 11 человек
Причина аварии с участием маршрутки не сообщается 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T14:35+0400
2023-12-27T14:35+0400
2023-12-27T14:57+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем на улице Горгасали в тбилисском районе Ортачала – пострадали 11 человек, сообщает телекомпания "Рустави 2". Пассажиры получили незначительные травмы. На месте ДТП были мобилизованы бригады скорой помощи и сотрудники полиции. По информации МВД, инцидент расследуется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилиси
ДТП в Тбилиси – пострадали 11 человек
14:35 27.12.2023 (обновлено: 14:57 27.12.2023)
Причина аварии с участием маршрутки не сообщается
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем на улице Горгасали в тбилисском районе Ортачала – пострадали 11 человек, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Пассажиры получили незначительные травмы. На месте ДТП были мобилизованы бригады скорой помощи и сотрудники полиции.
По информации МВД, инцидент расследуется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".