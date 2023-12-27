https://sputnik-georgia.ru/20231227/dtp-v-tbilisi---postradali-11-chelovek-285276196.html

ДТП в Тбилиси – пострадали 11 человек

ДТП в Тбилиси – пострадали 11 человек

Причина аварии с участием маршрутки не сообщается 27.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем на улице Горгасали в тбилисском районе Ортачала – пострадали 11 человек, сообщает телекомпания "Рустави 2". Пассажиры получили незначительные травмы. На месте ДТП были мобилизованы бригады скорой помощи и сотрудники полиции. По информации МВД, инцидент расследуется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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