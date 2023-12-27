https://sputnik-georgia.ru/20231227/eks-lider-natsdvizheniya-i-lelo-stanut-strategicheskimi-partnerami-285271927.html

Экс-лидер "Нацдвижения" и "Лело" станут стратегическими партнерами?

Экс-лидер "Нацдвижения" и "Лело" станут стратегическими партнерами?

Политики планируют отправить нынешнее правительство Грузии в отставку и привести к власти коалиционное правительство 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T12:15+0400

2023-12-27T12:15+0400

2023-12-27T12:47+0400

грузия

политика

новости

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

мамука хазарадзе

ника мелия

парламентские выборы в грузии 2024

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262049214_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_30a473f1e63985e6063a498560879886.jpg

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Лело для Грузии", банкир Мамука Хазарадзе подтвердил намерение о стратегическом партнерстве с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия. Мелия объявил об уходе из партии 7 декабря и заявил, что в ближайшее время начнется работа над основанием новой политической силы, которая, по его словам, сделает многое для грузинской демократии. Между тем Хазарадзе на днях назвал свою партию реальной альтернативой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Нацдвижению" на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. Хазарадзе заявил, что никаких подобных переговоров с Мелия он не ведет.По словам оппозиционера, главная задача заключается в том, чтобы отправить нынешнее правительство в отставку и привести к власти коалиционное правительство. "Почему вы подразумеваете, что союз должен быть одной партией – союз может быть отдельными партиями, и мы с самого начала договоримся, почему мы приходим. Если Мелия создаст свою партию, у нас есть наша партия", – добавил Хазарадзе. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года. Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, мамука хазарадзе, ника мелия, парламентские выборы в грузии 2024