https://sputnik-georgia.ru/20231227/gruzinskiy-spetsialist-budet-trenirovat-sbornuyu-rumynii-po-regbi-285264683.html

Грузинский специалист будет тренировать сборную Румынии по регби

Грузинский специалист будет тренировать сборную Румынии по регби

До этого специалист работал в бухарестском "Динамо" и вместе с клубом стал чемпионом Румынии 27.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Грузинский специалист, бывший регбист сборной Грузии Симон Майсурадзе будет работать в сборной Румынии в тренерском штабе нового тренера – французского специалиста Давида Жерара. У румынской сборной по регби новый главный тренер – на этот пост назначен 46-летний французский специалист Давид Жерар, цель которого – попасть с Румынией на Кубок мира 2027 года. Майсурадзе подписал с новой командой двухлетний контракт. До этого он работал в бухарестском "Динамо". Вместе с клубом он стал чемпионом Румынии. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили решил уйти в отставку после неудачного выступления на Кубке мира во Франции в октябре 2023 года. При этом Маисашвили пообещал продолжить тренировать команду, пока не найдут замену. После матчей во Франции Грузия опустилась на 14-ю позицию в мировом рейтинге регби. До начала Кубка мира грузинские регбисты занимали 11-ю строчку. Сборная Грузии проиграла Уэльсу со счётом 43:19, Австралии – 15:35, Фиджи – 12:17, а матч с Португалией закончился ничьей (18:18). Сборная Румынии по регби занимает 17-е место в мировом рейтинге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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