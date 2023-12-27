https://sputnik-georgia.ru/20231227/gruzinskiy-spetsialist-budet-trenirovat-sbornuyu-rumynii-po-regbi-285264683.html
Грузинский специалист будет тренировать сборную Румынии по регби
Грузинский специалист будет тренировать сборную Румынии по регби
До этого специалист работал в бухарестском "Динамо" и вместе с клубом стал чемпионом Румынии 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T11:02+0400
2023-12-27T11:02+0400
2023-12-27T11:02+0400
спорт
грузия
новости
румыния
регби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251305832_0:293:3118:2047_1920x0_80_0_0_2e58a9494c964a41bd01a13bee8dfeee.jpg
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Грузинский специалист, бывший регбист сборной Грузии Симон Майсурадзе будет работать в сборной Румынии в тренерском штабе нового тренера – французского специалиста Давида Жерара. У румынской сборной по регби новый главный тренер – на этот пост назначен 46-летний французский специалист Давид Жерар, цель которого – попасть с Румынией на Кубок мира 2027 года. Майсурадзе подписал с новой командой двухлетний контракт. До этого он работал в бухарестском "Динамо". Вместе с клубом он стал чемпионом Румынии. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили решил уйти в отставку после неудачного выступления на Кубке мира во Франции в октябре 2023 года. При этом Маисашвили пообещал продолжить тренировать команду, пока не найдут замену. После матчей во Франции Грузия опустилась на 14-ю позицию в мировом рейтинге регби. До начала Кубка мира грузинские регбисты занимали 11-ю строчку. Сборная Грузии проиграла Уэльсу со счётом 43:19, Австралии – 15:35, Фиджи – 12:17, а матч с Португалией закончился ничьей (18:18). Сборная Румынии по регби занимает 17-е место в мировом рейтинге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
румыния
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251305832_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_e1b59e9157832d0af77df9681188d502.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, румыния, регби
спорт, грузия, новости, румыния, регби
Грузинский специалист будет тренировать сборную Румынии по регби
До этого специалист работал в бухарестском "Динамо" и вместе с клубом стал чемпионом Румынии
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Грузинский специалист, бывший регбист сборной Грузии Симон Майсурадзе будет работать в сборной Румынии в тренерском штабе нового тренера – французского специалиста Давида Жерара.
У румынской сборной по регби новый главный тренер – на этот пост назначен 46-летний французский специалист Давид Жерар, цель которого – попасть с Румынией на Кубок мира 2027 года.
Майсурадзе подписал с новой командой двухлетний контракт. До этого он работал в бухарестском "Динамо". Вместе с клубом он стал чемпионом Румынии.
"Были предложения из нескольких стран, из Латинской Америки мне предлагали работать в сборной Уругвая, также был интерес со стороны Испании и Грузии. Однако в итоге я решил работать в сборной Румынии", – заявил Жерар.
Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили решил уйти в отставку после неудачного выступления на Кубке мира во Франции в октябре 2023 года. При этом Маисашвили пообещал продолжить тренировать команду, пока не найдут замену.
После матчей во Франции Грузия опустилась на 14-ю позицию в мировом рейтинге регби. До начала Кубка мира грузинские регбисты занимали 11-ю строчку. Сборная Грузии проиграла Уэльсу со счётом 43:19, Австралии – 15:35, Фиджи – 12:17, а матч с Португалией закончился ничьей (18:18).
Сборная Румынии по регби занимает 17-е место в мировом рейтинге.