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Грузия станет сильнейшей страной в регионе в плане противовоздушного вооружения - министр
Грузия станет сильнейшей страной в регионе в плане противовоздушного вооружения - министр
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Грузия может стать одним из сильнейших государств в регионе с точки зрения противовоздушного вооружения, благодаря соглашениям... 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T13:37+0400
2023-12-27T13:37+0400
2023-12-27T13:37+0400
грузия
новости
тбилиси
джуаншер бурчуладзе
министерство обороны грузии
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Грузия может стать одним из сильнейших государств в регионе с точки зрения противовоздушного вооружения, благодаря соглашениям, оформленным оборонным ведомством, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Ранее министр обороны Грузии заявил, что ведомство подписало договоры о закупке вооружения с испанской, польской и шведской компаниями. При этом, как отметил министр, местное производство является приоритетом оборонного ведомства. Ранее Бурчуладзе заявил, что благодаря закупкам министерства обороны Грузии для повышения оборонной способности страны через два года небо над Тбилиси будет полностью защищено, чего не было прежде. По его словам, фактически полностью будут защищены все три эшелона тбилисского неба, в том числе стратегические объекты – аэропорты, военные базы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, джуаншер бурчуладзе, министерство обороны грузии
грузия, новости, тбилиси, джуаншер бурчуладзе, министерство обороны грузии
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Грузия может стать одним из сильнейших государств в регионе с точки зрения противовоздушного вооружения, благодаря соглашениям, оформленным оборонным ведомством, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
Ранее министр обороны Грузии заявил, что ведомство подписало договоры о закупке вооружения с испанской, польской и шведской компаниями.
"На основе тех соглашений, которые мы заключили за последние два-три года, которые будут постепенно приняты в Силах обороны и основная часть будет завершена в 2025 году, мы сможем стать одним из сильнейших государств в регионе с точки зрения противовоздушного вооружения", - заявил Бурчуладзе.
При этом, как отметил министр, местное производство является приоритетом оборонного ведомства.
"Если мы отставали в производстве бронежилетов и касок на несколько лет, мы увеличили наше производство в два-три раза, и у нас больше нет никаких задержек. Спрос, который есть у Сил обороны за один год, будет полностью удовлетворен", - заявил Бурчуладзе.
Ранее Бурчуладзе заявил, что благодаря закупкам министерства обороны Грузии для повышения оборонной способности страны через два года небо над Тбилиси будет полностью защищено, чего не было прежде. По его словам, фактически полностью будут защищены все три эшелона тбилисского неба, в том числе стратегические объекты – аэропорты, военные базы.