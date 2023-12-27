https://sputnik-georgia.ru/20231227/gruziya-stanet-silneyshey-stranoy-v-regione-v-plane-protivovozdushnogo-vooruzheniya---ministr-285274840.html

Грузия станет сильнейшей страной в регионе в плане противовоздушного вооружения - министр

Грузия станет сильнейшей страной в регионе в плане противовоздушного вооружения - министр

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Грузия может стать одним из сильнейших государств в регионе с точки зрения противовоздушного вооружения, благодаря соглашениям... 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T13:37+0400

2023-12-27T13:37+0400

2023-12-27T13:37+0400

грузия

новости

тбилиси

джуаншер бурчуладзе

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Грузия может стать одним из сильнейших государств в регионе с точки зрения противовоздушного вооружения, благодаря соглашениям, оформленным оборонным ведомством, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Ранее министр обороны Грузии заявил, что ведомство подписало договоры о закупке вооружения с испанской, польской и шведской компаниями. При этом, как отметил министр, местное производство является приоритетом оборонного ведомства. Ранее Бурчуладзе заявил, что благодаря закупкам министерства обороны Грузии для повышения оборонной способности страны через два года небо над Тбилиси будет полностью защищено, чего не было прежде. По его словам, фактически полностью будут защищены все три эшелона тбилисского неба, в том числе стратегические объекты – аэропорты, военные базы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, джуаншер бурчуладзе, министерство обороны грузии