https://sputnik-georgia.ru/20231227/inklyuzivnost-i-demografiya--ekspert-o-glavnykh-vyzovakh-dlya-ekonomiki-gruzii-v-2024-godu-285283685.html

Инклюзивность и демография – эксперт о главных вызовах для экономики Грузии в 2024 году

Инклюзивность и демография – эксперт о главных вызовах для экономики Грузии в 2024 году

Грузии придется менять свою экономическую политику в 2024 году. Так считает эксперт по экономическим вопросам, бывший заместитель министра сельского хозяйства... 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T18:41+0400

2023-12-27T18:41+0400

2023-12-27T18:41+0400

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Грузии надо будет сделать акцент на инклюзивности экономики и решении демографических проблем, заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук Гоча Цопурашвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия на тему "Экономические итоги года в Грузии прогнозы на 2024 год"."Сейчас наступил момент, когда Грузия должна объявить свою платформу развития. Интерес к Грузии имеют и с запада, и с севера, и с юга, и с востока. Грузия должна следовать конкретно своим интересам – это экономика и демография. На этом надо строить модель, подход нашей экономики… Грузия должна иметь здесь свою принципиальную позицию", - заявил Цопурашвили.По словам экономиста, инклюзивность грузинской экономики должна обеспечивать и занятость населения на местах, что в свою очередь сократит миграцию и решит проблему демографии.

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