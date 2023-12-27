https://sputnik-georgia.ru/20231227/kvadrantidy-kogda-nablyudat-pervyy-zvezdopad-2024-goda-285280350.html
Квадрантиды: когда наблюдать первый звездопад 2024 года?
Квадрантиды: когда наблюдать первый звездопад 2024 года?
Первый звездопад 2024 года – это метеорный поток Квадрантиды, который прольется на Землю в январе 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T17:25+0400
2023-12-27T17:25+0400
2023-12-27T17:29+0400
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0e/249208755_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_20b1799733e0e856a145b04f09338fee.jpg
Когда наблюдать звездопад Квадрантиды, мощный метеорный поток, в 2024 году, читайте в Sputnik Грузия. Когда наблюдать Звездопад Квадрантиды ежегодно можно наблюдать с 28 декабря по 12 января, но пика активности первый метеорный поток 2024 года достигает в первой декаде января. В период активности звездопада можно увидеть от 60 до 200 метеоров в час. Наблюдать метеорный поток Квадрантиды смогут жители Северного полушария. Отличительная черта первого звездопада года – это большое количество слабых метеоров со средней скоростью, поэтому при наблюдении нужно запастись терпением. Свое название Квадрантиды получили от созвездия Стенной Квадрант, который в современной астрономии не используется. В настоящее время радиант звездопада находится в созвездии Волопас, под ручкой Ковша Большой Медведицы. Однако название метеорного потока не изменилось. Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0e/249208755_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90c61d093066497f3363b86206291b03.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки
Квадрантиды: когда наблюдать первый звездопад 2024 года?
17:25 27.12.2023 (обновлено: 17:29 27.12.2023)
Первый звездопад 2024 года – это метеорный поток Квадрантиды, который прольется на Землю в январе
Когда наблюдать звездопад Квадрантиды, мощный метеорный поток, в 2024 году, читайте в Sputnik Грузия.
Звездопад Квадрантиды ежегодно можно наблюдать с 28 декабря по 12 января, но пика активности первый метеорный поток 2024 года достигает в первой декаде января. В период активности звездопада можно увидеть от 60 до 200 метеоров в час.
Наблюдать метеорный поток Квадрантиды смогут жители Северного полушария. Отличительная черта первого звездопада года – это большое количество слабых метеоров со средней скоростью, поэтому при наблюдении нужно запастись терпением.
Свое название Квадрантиды получили от созвездия Стенной Квадрант, который в современной астрономии не используется. В настоящее время радиант звездопада находится в созвездии Волопас, под ручкой Ковша Большой Медведицы. Однако название метеорного потока не изменилось.
Материал подготовлен на основе открытых источников