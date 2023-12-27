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https://sputnik-georgia.ru/20231227/kvadrantidy-kogda-nablyudat-pervyy-zvezdopad-2024-goda-285280350.html
Квадрантиды: когда наблюдать первый звездопад 2024 года?
Квадрантиды: когда наблюдать первый звездопад 2024 года?
Первый звездопад 2024 года – это метеорный поток Квадрантиды, который прольется на Землю в январе 27.12.2023, Sputnik Грузия
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Когда наблюдать звездопад Квадрантиды, мощный метеорный поток, в 2024 году, читайте в Sputnik Грузия. Когда наблюдать Звездопад Квадрантиды ежегодно можно наблюдать с 28 декабря по 12 января, но пика активности первый метеорный поток 2024 года достигает в первой декаде января. В период активности звездопада можно увидеть от 60 до 200 метеоров в час. Наблюдать метеорный поток Квадрантиды смогут жители Северного полушария. Отличительная черта первого звездопада года – это большое количество слабых метеоров со средней скоростью, поэтому при наблюдении нужно запастись терпением. Свое название Квадрантиды получили от созвездия Стенной Квадрант, который в современной астрономии не используется. В настоящее время радиант звездопада находится в созвездии Волопас, под ручкой Ковша Большой Медведицы. Однако название метеорного потока не изменилось. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки
справки

Квадрантиды: когда наблюдать первый звездопад 2024 года?

17:25 27.12.2023 (обновлено: 17:29 27.12.2023)
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2023
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Первый звездопад 2024 года – это метеорный поток Квадрантиды, который прольется на Землю в январе
Когда наблюдать звездопад Квадрантиды, мощный метеорный поток, в 2024 году, читайте в Sputnik Грузия.

Когда наблюдать

Звездопад Квадрантиды ежегодно можно наблюдать с 28 декабря по 12 января, но пика активности первый метеорный поток 2024 года достигает в первой декаде января. В период активности звездопада можно увидеть от 60 до 200 метеоров в час.
Наблюдать метеорный поток Квадрантиды смогут жители Северного полушария. Отличительная черта первого звездопада года – это большое количество слабых метеоров со средней скоростью, поэтому при наблюдении нужно запастись терпением.
Свое название Квадрантиды получили от созвездия Стенной Квадрант, который в современной астрономии не используется. В настоящее время радиант звездопада находится в созвездии Волопас, под ручкой Ковша Большой Медведицы. Однако название метеорного потока не изменилось.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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