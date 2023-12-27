https://sputnik-georgia.ru/20231227/kvadrantidy-kogda-nablyudat-pervyy-zvezdopad-2024-goda-285280350.html

Квадрантиды: когда наблюдать первый звездопад 2024 года?

Квадрантиды: когда наблюдать первый звездопад 2024 года?

Первый звездопад 2024 года – это метеорный поток Квадрантиды, который прольется на Землю в январе 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T17:25+0400

2023-12-27T17:25+0400

2023-12-27T17:29+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0e/249208755_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_20b1799733e0e856a145b04f09338fee.jpg

Когда наблюдать звездопад Квадрантиды, мощный метеорный поток, в 2024 году, читайте в Sputnik Грузия. Когда наблюдать Звездопад Квадрантиды ежегодно можно наблюдать с 28 декабря по 12 января, но пика активности первый метеорный поток 2024 года достигает в первой декаде января. В период активности звездопада можно увидеть от 60 до 200 метеоров в час. Наблюдать метеорный поток Квадрантиды смогут жители Северного полушария. Отличительная черта первого звездопада года – это большое количество слабых метеоров со средней скоростью, поэтому при наблюдении нужно запастись терпением. Свое название Квадрантиды получили от созвездия Стенной Квадрант, который в современной астрономии не используется. В настоящее время радиант звездопада находится в созвездии Волопас, под ручкой Ковша Большой Медведицы. Однако название метеорного потока не изменилось. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки