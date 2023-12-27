https://sputnik-georgia.ru/20231227/nas-blokiruyut-vlasti---gruzinskie-ispolniteli-nedovolny-otsutstviem-predlozheniy-285272429.html

Грузинских исполнителей блокируют власти? Музыканты недовольны отсутствием предложений

Грузинских исполнителей блокируют власти? Музыканты недовольны отсутствием предложений

Некоторые исполнители уверены, что не получают предложений от государства из-за политических взглядов 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T12:35+0400

2023-12-27T12:35+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Известные грузинские эстрадные исполнители Нино Катамадзе, Лела Цурцумия, Софо Нижарадзе, Мераб Сепашвили, которых не пригласили выступать на новогодних концертах, организованных государством не только в Тбилиси, но и в регионах страны, полагают, что власти их просто блокируют. Грандиозный гала-концерт пройдет в Тбилиси на площади Первой республики в новогоднюю ночь, 31 декабря. По информации СМИ, он обойдется столичным властям в почти 719 тысяч лари. Концерты в новогоднюю ночь пройдут и в регионах. Первой публично о "бойкоте" написала в сети Нино Катамадзе. По ее словам, власти не простили певице ее участие в акциях протеста и поддержку Украины. Как считает другая певица Софо Нижарадзе, у которой есть трехлетняя дочь от осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что власти ведут себя так, как будто их как исполнителей вообще не существует.Певец Мераб Сепашвили полагает, что его блокируют из-за политических предпочтений. Сам исполнитель никогда не скрывал, что является сторонником Саакашвили и основанной им крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".По словам исполнителя, он все равно проводит концерты для своих слушателей. В эфире телекомпании "ТВ Пирвели" певица Нато Метонидзе, которая выступит на новогоднем госконцерте в Тбилиси, рассказала, что практика блокировки артистов должна раз и навсегда закончиться. При этом певица напомнила, что и ее тоже блокировали до прихода к власти партии "Грузинская мечта". Представители власти, в частности мэр Тбилиси Каха Каладзе, пока не комментировали заявления артистов. А так, по данным СМИ, выглядят гонорары некоторых артистов, которые выступят на новогоднем концерте: Национальный симфонический оркестр – 56 тысяч лари; Ансамбль "Эрисиони" – 20 тысяч лари; Нато Метонидзе – 5 860 лари; Стефане и Стефания (Мгебришвили) – 5 860 лари; Эка Мамаладзе – 2 605 лари; Нукри Капанадзе – 2 605 лари; Эка Кахиани – 2 605 лари; Лиза Багратиони – 2 605 лари; Ника Кочаров – 2 605 лари; Анри Джохадзе – 1 955 лари; Нина Сублати – 1 955 лари; Лика Сирадзе – 1 955 лари.Курс лари по отношению к доллару США на 27 декабря – 2,6908 GEL/$1Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, нино катамадзе, единое национальное движение, софо нижарадзе, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, новый год 2024