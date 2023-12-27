https://sputnik-georgia.ru/20231227/nas-blokiruyut-vlasti---gruzinskie-ispolniteli-nedovolny-otsutstviem-predlozheniy-285272429.html
Грузинских исполнителей блокируют власти? Музыканты недовольны отсутствием предложений
Грузинских исполнителей блокируют власти? Музыканты недовольны отсутствием предложений
Некоторые исполнители уверены, что не получают предложений от государства из-за политических взглядов 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T12:35+0400
2023-12-27T12:35+0400
2023-12-27T12:53+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Известные грузинские эстрадные исполнители Нино Катамадзе, Лела Цурцумия, Софо Нижарадзе, Мераб Сепашвили, которых не пригласили выступать на новогодних концертах, организованных государством не только в Тбилиси, но и в регионах страны, полагают, что власти их просто блокируют. Грандиозный гала-концерт пройдет в Тбилиси на площади Первой республики в новогоднюю ночь, 31 декабря. По информации СМИ, он обойдется столичным властям в почти 719 тысяч лари. Концерты в новогоднюю ночь пройдут и в регионах. Первой публично о "бойкоте" написала в сети Нино Катамадзе. По ее словам, власти не простили певице ее участие в акциях протеста и поддержку Украины. Как считает другая певица Софо Нижарадзе, у которой есть трехлетняя дочь от осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что власти ведут себя так, как будто их как исполнителей вообще не существует.Певец Мераб Сепашвили полагает, что его блокируют из-за политических предпочтений. Сам исполнитель никогда не скрывал, что является сторонником Саакашвили и основанной им крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".По словам исполнителя, он все равно проводит концерты для своих слушателей. В эфире телекомпании "ТВ Пирвели" певица Нато Метонидзе, которая выступит на новогоднем госконцерте в Тбилиси, рассказала, что практика блокировки артистов должна раз и навсегда закончиться. При этом певица напомнила, что и ее тоже блокировали до прихода к власти партии "Грузинская мечта". Представители власти, в частности мэр Тбилиси Каха Каладзе, пока не комментировали заявления артистов. А так, по данным СМИ, выглядят гонорары некоторых артистов, которые выступят на новогоднем концерте: Национальный симфонический оркестр – 56 тысяч лари; Ансамбль "Эрисиони" – 20 тысяч лари; Нато Метонидзе – 5 860 лари; Стефане и Стефания (Мгебришвили) – 5 860 лари; Эка Мамаладзе – 2 605 лари; Нукри Капанадзе – 2 605 лари; Эка Кахиани – 2 605 лари; Лиза Багратиони – 2 605 лари; Ника Кочаров – 2 605 лари; Анри Джохадзе – 1 955 лари; Нина Сублати – 1 955 лари; Лика Сирадзе – 1 955 лари.Курс лари по отношению к доллару США на 27 декабря – 2,6908 GEL/$1Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, нино катамадзе, единое национальное движение, софо нижарадзе, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, новый год 2024
грузия, новости, культура, нино катамадзе, единое национальное движение, софо нижарадзе, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, новый год 2024
Грузинских исполнителей блокируют власти? Музыканты недовольны отсутствием предложений
12:35 27.12.2023 (обновлено: 12:53 27.12.2023)
Некоторые исполнители уверены, что не получают предложений от государства из-за политических взглядов
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Известные грузинские эстрадные исполнители Нино Катамадзе, Лела Цурцумия, Софо Нижарадзе, Мераб Сепашвили, которых не пригласили выступать на новогодних концертах, организованных государством не только в Тбилиси, но и в регионах страны, полагают, что власти их просто блокируют.
Грандиозный гала-концерт пройдет в Тбилиси на площади Первой республики в новогоднюю ночь, 31 декабря. По информации СМИ, он обойдется столичным властям в почти 719 тысяч лари. Концерты в новогоднюю ночь пройдут и в регионах.
Первой публично о "бойкоте" написала в сети Нино Катамадзе. По ее словам, власти не простили певице ее участие в акциях протеста и поддержку Украины.
"Я не буду петь нигде, даже в родном Батуми...Вся культура Грузии зависит сегодня от политической конъюнктуры", – рассказала певица.
Как считает другая певица Софо Нижарадзе, у которой есть трехлетняя дочь от осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что власти ведут себя так, как будто их как исполнителей вообще не существует.
"Причины никто не говорил, предложений не было. Такое чувство, что для них нас не существует. Не знаю. Но ничего страшного, мы все равно встречаемся со зрителем в других местах, в театре", – сказала Нижарадзе.
Певец Мераб Сепашвили полагает, что его блокируют из-за политических предпочтений. Сам исполнитель никогда не скрывал, что является сторонником Саакашвили и основанной им крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
"Они не хотят и блокируют всех, кто им не нравится политически, но это не наносит мне никакого вреда", – сказал Сепашвили.
По словам исполнителя, он все равно проводит концерты для своих слушателей.
В эфире телекомпании "ТВ Пирвели" певица Нато Метонидзе, которая выступит на новогоднем госконцерте в Тбилиси, рассказала, что практика блокировки артистов должна раз и навсегда закончиться.
"Это должно закончиться раз и навсегда – это непонятная, уродливая практика в этой стране", – сказала Метонидзе.
При этом певица напомнила, что и ее тоже блокировали до прихода к власти партии "Грузинская мечта".
"Меня волнует этот вопрос точно так же, как, наверное, в свое время волновал он Нино Катамадзе, когда на концерты не приглашали меня", – добавила Метонидзе.
Представители власти, в частности мэр Тбилиси Каха Каладзе, пока не комментировали заявления артистов.
А так, по данным СМИ, выглядят гонорары некоторых артистов, которые выступят на новогоднем концерте:
Национальный симфонический оркестр – 56 тысяч лари;
Ансамбль "Эрисиони" – 20 тысяч лари;
Нато Метонидзе – 5 860 лари;
Стефане и Стефания (Мгебришвили) – 5 860 лари;
Эка Мамаладзе – 2 605 лари;
Нукри Капанадзе – 2 605 лари;
Эка Кахиани – 2 605 лари;
Лиза Багратиони – 2 605 лари;
Ника Кочаров – 2 605 лари;
Анри Джохадзе – 1 955 лари;
Нина Сублати – 1 955 лари;
Лика Сирадзе – 1 955 лари.
Курс лари по отношению к доллару США на 27 декабря – 2,6908 GEL/$1