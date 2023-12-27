https://sputnik-georgia.ru/20231227/novyy-god-so-zvezdami-shou-biznesa--kontserty-estradnykh-ispolniteley-v-gruzii--285284829.html

Новый год со "звездами" шоу-бизнеса – концерты эстрадных исполнителей в Грузии

Новый год со "звездами" шоу-бизнеса – концерты эстрадных исполнителей в Грузии

Одна из самых востребованных грузинских певиц Лела Цурцумия даст концерты и 31 декабря, и 2 января 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T20:45+0400

2023-12-27T20:45+0400

2023-12-27T20:45+0400

культура

грузия

новости

батуми

тбилиси

лела цурцумия

группа "мгзавреби"

степане мгебришвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24652/67/246526792_98:224:1813:1189_1920x0_80_0_0_932e09d2e05eb32f4612d7d6dc7d0be7.jpg

Вечеринок много не бывает, особенно новогодних. Поэтому Sputnik Грузия представляет вам список мероприятий в новогодние дни, на которых выступят звезды грузинской эстрады. 31 декабря Концерт Лелы Цурцумия Одна из самых известных представительниц грузинского шоу-бизнеса Лела Цурцумия не могла оставить слушателей без своего концерта в такой праздник! Поэтому вечеринке быть, да еще и в Батуми. И это не просто вечеринка – это целый новогодний бал. Сказочные декорации, гости в прекрасных образах (на мероприятии дресс-код) и хиты Лелы Цурцумия. Что может быть лучше!? Мероприятие пройдет в пространстве G17. Концерт дуэта "Джорджия" и бенда "Эрти шанси" В тбилисском ресторане "Круиз" в новогоднюю ночь пройдет концерт дуэта "Джорджия", который, кстати, в 2008 году занял первое место на конкурсе "Новая волна". В качестве ведущего предстанет известный шоумен грузинского ТВ Дута Схиртладзе. Планируется много песен, разных розыгрышей, грузинские танцы и другое. Концерт Степане Степане (Мгебришвили), любимчик многих жителей Грузии, также порадует концертом в новогодний вечер. Организаторы уже предупреждают, что никаких столов в ресторане Honore в Тбилиси не будет, только танцы, танцы и еще раз танцы! Степане выступит вместе со своим бендом. 1 января Концерт группы "Мгзавреби" Поразительно, сколько людей любит группу "Мгзавреби" как в Грузии, так и за ее пределами, особенно русскоязычные слушатели. Поэтому мы делимся информацией об их концерте в Mono Hall в Тбилиси. Там будут исполнены все любимые хиты и песни из нового альбома группы. Концерт Tamada В концертном пространстве "Республика" в Тбилиси будет выступать известный грузинский артист Tamada. Там вас будет ждать сочетание электронной музыки с грузинскими этническими элементами. После Tamada эстафету примет диджей Machaidze. Концерт грузинского ансамбля "Швидкаца" Ансамбль "Швидкаца" (от груз. "Семеро мужчин") – один из самых популярных грузинских коллективов, поэтому послушать виртуозов грузинского многоголосия однозначно стоит. Мероприятие пройдет в Lisi Event Hall в Тбилиси. 2 января Концерт Лелы Цурцумия Как вы уже поняли, Лела Цурцумия в Грузии нарасхват. Она настолько востребована, что, похоже, сама отдыхать не собирается, при том в "бедоба" (день судьбы в Грузии). Все для нас! Ее концерт состоится в Mono Hall в Тбилиси в сопровождении NonStop Band. Энергичный заряд танцев подхватит диджей Dicho. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, грузия, новости, батуми, тбилиси, лела цурцумия, группа "мгзавреби", степане мгебришвили