https://sputnik-georgia.ru/20231227/novyy-god-so-zvezdami-shou-biznesa--kontserty-estradnykh-ispolniteley-v-gruzii--285284829.html
Новый год со "звездами" шоу-бизнеса – концерты эстрадных исполнителей в Грузии
Новый год со "звездами" шоу-бизнеса – концерты эстрадных исполнителей в Грузии
Одна из самых востребованных грузинских певиц Лела Цурцумия даст концерты и 31 декабря, и 2 января 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T20:45+0400
2023-12-27T20:45+0400
2023-12-27T20:45+0400
культура
грузия
новости
батуми
тбилиси
лела цурцумия
группа "мгзавреби"
степане мгебришвили
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Вечеринок много не бывает, особенно новогодних. Поэтому Sputnik Грузия представляет вам список мероприятий в новогодние дни, на которых выступят звезды грузинской эстрады. 31 декабря Концерт Лелы Цурцумия Одна из самых известных представительниц грузинского шоу-бизнеса Лела Цурцумия не могла оставить слушателей без своего концерта в такой праздник! Поэтому вечеринке быть, да еще и в Батуми. И это не просто вечеринка – это целый новогодний бал. Сказочные декорации, гости в прекрасных образах (на мероприятии дресс-код) и хиты Лелы Цурцумия. Что может быть лучше!? Мероприятие пройдет в пространстве G17. Концерт дуэта "Джорджия" и бенда "Эрти шанси" В тбилисском ресторане "Круиз" в новогоднюю ночь пройдет концерт дуэта "Джорджия", который, кстати, в 2008 году занял первое место на конкурсе "Новая волна". В качестве ведущего предстанет известный шоумен грузинского ТВ Дута Схиртладзе. Планируется много песен, разных розыгрышей, грузинские танцы и другое. Концерт Степане Степане (Мгебришвили), любимчик многих жителей Грузии, также порадует концертом в новогодний вечер. Организаторы уже предупреждают, что никаких столов в ресторане Honore в Тбилиси не будет, только танцы, танцы и еще раз танцы! Степане выступит вместе со своим бендом. 1 января Концерт группы "Мгзавреби" Поразительно, сколько людей любит группу "Мгзавреби" как в Грузии, так и за ее пределами, особенно русскоязычные слушатели. Поэтому мы делимся информацией об их концерте в Mono Hall в Тбилиси. Там будут исполнены все любимые хиты и песни из нового альбома группы. Концерт Tamada В концертном пространстве "Республика" в Тбилиси будет выступать известный грузинский артист Tamada. Там вас будет ждать сочетание электронной музыки с грузинскими этническими элементами. После Tamada эстафету примет диджей Machaidze. Концерт грузинского ансамбля "Швидкаца" Ансамбль "Швидкаца" (от груз. "Семеро мужчин") – один из самых популярных грузинских коллективов, поэтому послушать виртуозов грузинского многоголосия однозначно стоит. Мероприятие пройдет в Lisi Event Hall в Тбилиси. 2 января Концерт Лелы Цурцумия Как вы уже поняли, Лела Цурцумия в Грузии нарасхват. Она настолько востребована, что, похоже, сама отдыхать не собирается, при том в "бедоба" (день судьбы в Грузии). Все для нас! Ее концерт состоится в Mono Hall в Тбилиси в сопровождении NonStop Band. Энергичный заряд танцев подхватит диджей Dicho. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, батуми, тбилиси, лела цурцумия, группа "мгзавреби", степане мгебришвили
культура, грузия, новости, батуми, тбилиси, лела цурцумия, группа "мгзавреби", степане мгебришвили
Новый год со "звездами" шоу-бизнеса – концерты эстрадных исполнителей в Грузии
Одна из самых востребованных грузинских певиц Лела Цурцумия даст концерты и 31 декабря, и 2 января
Вечеринок много не бывает, особенно новогодних. Поэтому Sputnik Грузия представляет вам список мероприятий в новогодние дни, на которых выступят звезды грузинской эстрады.
Одна из самых известных представительниц грузинского шоу-бизнеса Лела Цурцумия не могла оставить слушателей без своего концерта в такой праздник! Поэтому вечеринке быть, да еще и в Батуми. И это не просто вечеринка – это целый новогодний бал. Сказочные декорации, гости в прекрасных образах (на мероприятии дресс-код) и хиты Лелы Цурцумия. Что может быть лучше!?
Мероприятие
пройдет в пространстве G17.
Концерт дуэта "Джорджия" и бенда "Эрти шанси"
В тбилисском ресторане "Круиз" в новогоднюю ночь пройдет концерт
дуэта "Джорджия", который, кстати, в 2008 году занял первое место на конкурсе "Новая волна". В качестве ведущего предстанет известный шоумен грузинского ТВ Дута Схиртладзе. Планируется много песен, разных розыгрышей, грузинские танцы и другое.
Степане (Мгебришвили), любимчик многих жителей Грузии, также порадует концертом
в новогодний вечер. Организаторы уже предупреждают, что никаких столов в ресторане Honore в Тбилиси не будет, только танцы, танцы и еще раз танцы! Степане выступит вместе со своим бендом.
Концерт группы "Мгзавреби"
Поразительно, сколько людей любит группу "Мгзавреби" как в Грузии, так и за ее пределами, особенно русскоязычные слушатели. Поэтому мы делимся информацией об их концерте
в Mono Hall в Тбилиси. Там будут исполнены все любимые хиты и песни из нового альбома группы.
В концертном пространстве "Республика" в Тбилиси будет выступать
известный грузинский артист Tamada. Там вас будет ждать сочетание электронной музыки с грузинскими этническими элементами. После Tamada эстафету примет диджей Machaidze.
Концерт грузинского ансамбля "Швидкаца"
Ансамбль "Швидкаца" (от груз. "Семеро мужчин") – один из самых популярных грузинских коллективов, поэтому послушать виртуозов грузинского многоголосия однозначно стоит. Мероприятие
пройдет в Lisi Event Hall в Тбилиси.
Как вы уже поняли, Лела Цурцумия в Грузии нарасхват. Она настолько востребована, что, похоже, сама отдыхать не собирается, при том в "бедоба" (день судьбы в Грузии). Все для нас! Ее концерт
состоится в Mono Hall в Тбилиси в сопровождении NonStop Band. Энергичный заряд танцев подхватит диджей Dicho.