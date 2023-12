https://sputnik-georgia.ru/20231227/prazdnichnaya-afisha-gde-vstretit-novyy-god-v-tbilisi-285267253.html

Праздничная афиша: где встретить Новый год в Тбилиси?

Праздничная афиша: где встретить Новый год в Тбилиси?

Новый год на носу, а вы не знаете, как его провести? Вы забыли о примете "Как Новый год встретишь, так его и проведешь"? 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T11:27+0400

2023-12-27T11:27+0400

2023-12-27T11:58+0400

новый год 2024

культура

грузия

туризм

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1a/285232302_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_453fd66fb168f25033eca111711fc756.jpg

Ставим на паузу все свои дела, усаживаемся поудобнее, ведь Sputnik Грузия по традиции любезно представит читателям список мероприятий в Тбилиси в новогоднюю ночь. Поехали! Встретить Новый год со звездами 80-х В Тбилиси можно встретить Новый год даже "в компании" артистов периода 80-х – Ottawan и Affric Simone. Французский поп-дуэт OTTAWAN – одна из самых ярких звезд 80-х. Их песня "D.I.S.C.O." и "Hands Up (Give Me Your Heart)" стали одними из главных хитов тех времен, а сингл "You're OK" входит в топ-50 самых продаваемых синглов группы за все время. В репертуаре OTTAWAN песни на французском и английском языках. Африк Симон – мозамбикский певец и музыкант. В европейские чарты он вошел с песней Ramaya в 1975 году, за ней последовал следующий хит Hafanana (1975). Он один из первых, кто привнес на сцену элементы брейкданса и битбокса. Мероприятие пройдет в ресторане Funicular. Праздник диско В баре-ресторане Falestra проводят 2023-й и встретят новый под выступления Abba Mania (признано шоу-трибьютом группы ABBA номер один в мире) и французского диско-барабанщика Cerrone. "Разбавит" праздничное диско французский диджей Chinau. "Самое помпезное зрелище" В Theatre, как пишут организаторы, состоится самое ослепительное, помпезное и зрелищное новогоднее шоу – "Broadway Night". Труппа Theatre со звездным составом актеров, певцов и танцоров представит отрывки из самых популярных мюзиклов в истории Бродвея "Чикаго", "А вот и мы – Mamma Mia!" Для любителей электронной музыки eZo Festival готовит для своих гостей четыре сцены с разными артистами. Этой ночью гости смогут потанцевать под техно грузинских артистов. Лайн-ап выглядит следующим образом: Вкусно поесть и развлечься Винный бар-ресторан Wine Not? анонсирует живую музыку в новогоднюю ночь, а также вкусный традиционный грузинский ужин – сациви, ассорти пхали, мцвади и другое. Праздник для вас и вашего живота! VINSAIT NEW YEAR PARTY В ресторане соберутся талантливые грузинские артисты, музыканты. Список такой длинный, что танцевать придется и правда всю ночь! Перед гостями выступят Папуна Шарикадзе, Хондзи, Уча Гагунава, Гоча Качеишвили, Лаша Деисадзе и другие. Новый год в Republic Event Hall Здесь состоится концерт Boney M Reloaded и бессмертные хиты Daddy Cool, Sunny, Rivers of Babylon оживут 31 декабря. Вечер сделает еще более запоминающимся грузинская группа Anik, исполняющая песни в стиле хип-хоп, хаус, босса-нова и соул, а также элементы инструментального и вокального джаза.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новый год 2024, культура, грузия, туризм, тбилиси