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https://sputnik-georgia.ru/20231227/prednovogodnyaya-torgovlya-na-tbilisskikh-rynkakh---foto-285290485.html
Предновогодняя торговля на тбилисских рынках – фото
Предновогодняя торговля на тбилисских рынках – фото
В последние дни перед наступлением Нового года на тбилисских рынках царит ажиотаж и людей там больше, чем обычно 27.12.2023, Sputnik Грузия
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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит один из тбилисских рынков в преддверии наступления Нового года.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, торговля, новый год, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, торговля, новый год, фото

Предновогодняя торговля на тбилисских рынках – фото

22:57 27.12.2023 (обновлено: 23:07 27.12.2023)
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В последние дни перед наступлением Нового года на тбилисских рынках царит ажиотаж и людей там больше, чем обычно
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит один из тбилисских рынков в преддверии наступления Нового года.
© photo: Sputnik / Stringer

Приближение Нового года чувствуется уже со входа на рынок. Тут продаются чичилаки – грузинские новогодние елочки.

Приближение Нового года чувствуется уже со входа на рынок. Тут продаются чичилаки – грузинские новогодние елочки. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Приближение Нового года чувствуется уже со входа на рынок. Тут продаются чичилаки – грузинские новогодние елочки.

© photo: Sputnik / Stringer

Жаренные поросята и тушеная свинина – одни из традиционных праздничных блюд на новогоднем столе.

Жаренные поросята и тушеная свинина – одни из традиционных праздничных блюд на новогоднем столе. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Жаренные поросята и тушеная свинина – одни из традиционных праздничных блюд на новогоднем столе.

© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому перед Новым годом тбилисские рынки буквально заполнены поросятами всех размеров.

Поэтому перед Новым годом тбилисские рынки буквально заполнены поросятами всех размеров. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому перед Новым годом тбилисские рынки буквально заполнены поросятами всех размеров.

© photo: Sputnik / Stringer

Мясные ряды на рынках, пожалуй, самые посещаемые.

Мясные ряды на рынках, пожалуй, самые посещаемые. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Мясные ряды на рынках, пожалуй, самые посещаемые.

© photo: Sputnik / Stringer

Выглядит такая торговля очень колоритно.

Выглядит такая торговля очень колоритно. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Выглядит такая торговля очень колоритно.

© photo: Sputnik / Stringer

В грузинской кухне используется и различная зелень. Ее на рынке тоже изобилие.

В грузинской кухне используется и различная зелень. Ее на рынке тоже изобилие. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

В грузинской кухне используется и различная зелень. Ее на рынке тоже изобилие.

© photo: Sputnik / Stringer

Но все же поросята, сало и свинина – вне конкуренции.

Но все же поросята, сало и свинина – вне конкуренции. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Но все же поросята, сало и свинина – вне конкуренции.

© photo: Sputnik / Stringer

Кто-то тут же на рынке жарит шашлыки и продает их посетителям.

Кто-то тут же на рынке жарит шашлыки и продает их посетителям. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Кто-то тут же на рынке жарит шашлыки и продает их посетителям.

© photo: Sputnik / Stringer

Не остается без внимания и рыба. На грузинском праздничном столе традиционно присутствуют и блюда из рыбы.

Не остается без внимания и рыба. На грузинском праздничном столе традиционно присутствуют и блюда из рыбы. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Не остается без внимания и рыба. На грузинском праздничном столе традиционно присутствуют и блюда из рыбы.

© photo: Sputnik / Stringer

А эти поросятки как-то сиротливо висят, дожидаясь своих покупателей.

А эти поросятки как-то сиротливо висят, дожидаясь своих покупателей. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

А эти поросятки как-то сиротливо висят, дожидаясь своих покупателей.

© photo: Sputnik / Stringer

Это Навтлугский рынок в одном из окраинных районов Тбилиси.

Это Навтлугский рынок в одном из окраинных районов Тбилиси. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Это Навтлугский рынок в одном из окраинных районов Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

В предновогодние дни торговцы тут очень хорошо зарабатывают.

В предновогодние дни торговцы тут очень хорошо зарабатывают. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

В предновогодние дни торговцы тут очень хорошо зарабатывают.

© photo: Sputnik / Stringer

Торговля идет бойко в преддверии любых крупных праздников.

Торговля идет бойко в преддверии любых крупных праздников. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Торговля идет бойко в преддверии любых крупных праздников.

© photo: Sputnik / Stringer

Но Новый год – это же исключительное событие!

Но Новый год – это же исключительное событие! - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Но Новый год – это же исключительное событие!

© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому даже те, кто обычно не бывает на тбилисских продуктовых рынках, в предновогодние дни все же заглядывают сюда.

Поэтому даже те, кто обычно не бывает на тбилисских продуктовых рынках, в предновогодние дни все же заглядывают сюда. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому даже те, кто обычно не бывает на тбилисских продуктовых рынках, в предновогодние дни все же заглядывают сюда.

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