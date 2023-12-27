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Предновогодняя торговля на тбилисских рынках – фото

Предновогодняя торговля на тбилисских рынках – фото

В последние дни перед наступлением Нового года на тбилисских рынках царит ажиотаж и людей там больше, чем обычно 27.12.2023, Sputnik Грузия

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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит один из тбилисских рынков в преддверии наступления Нового года.

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