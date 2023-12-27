Предновогодняя торговля на тбилисских рынках – фото
Приближение Нового года чувствуется уже со входа на рынок. Тут продаются чичилаки – грузинские новогодние елочки.
Приближение Нового года чувствуется уже со входа на рынок. Тут продаются чичилаки – грузинские новогодние елочки.
Жаренные поросята и тушеная свинина – одни из традиционных праздничных блюд на новогоднем столе.
Жаренные поросята и тушеная свинина – одни из традиционных праздничных блюд на новогоднем столе.
Поэтому перед Новым годом тбилисские рынки буквально заполнены поросятами всех размеров.
Поэтому перед Новым годом тбилисские рынки буквально заполнены поросятами всех размеров.
Мясные ряды на рынках, пожалуй, самые посещаемые.
Мясные ряды на рынках, пожалуй, самые посещаемые.
Выглядит такая торговля очень колоритно.
Выглядит такая торговля очень колоритно.
В грузинской кухне используется и различная зелень. Ее на рынке тоже изобилие.
В грузинской кухне используется и различная зелень. Ее на рынке тоже изобилие.
Но все же поросята, сало и свинина – вне конкуренции.
Но все же поросята, сало и свинина – вне конкуренции.
Кто-то тут же на рынке жарит шашлыки и продает их посетителям.
Кто-то тут же на рынке жарит шашлыки и продает их посетителям.
Не остается без внимания и рыба. На грузинском праздничном столе традиционно присутствуют и блюда из рыбы.
Не остается без внимания и рыба. На грузинском праздничном столе традиционно присутствуют и блюда из рыбы.
А эти поросятки как-то сиротливо висят, дожидаясь своих покупателей.
А эти поросятки как-то сиротливо висят, дожидаясь своих покупателей.
Это Навтлугский рынок в одном из окраинных районов Тбилиси.
Это Навтлугский рынок в одном из окраинных районов Тбилиси.
В предновогодние дни торговцы тут очень хорошо зарабатывают.
В предновогодние дни торговцы тут очень хорошо зарабатывают.
Торговля идет бойко в преддверии любых крупных праздников.
Торговля идет бойко в преддверии любых крупных праздников.
Но Новый год – это же исключительное событие!
Но Новый год – это же исключительное событие!
Поэтому даже те, кто обычно не бывает на тбилисских продуктовых рынках, в предновогодние дни все же заглядывают сюда.
Поэтому даже те, кто обычно не бывает на тбилисских продуктовых рынках, в предновогодние дни все же заглядывают сюда.