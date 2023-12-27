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Продлен срок подачи заявок на бесплатное обучение в России для граждан Грузии
Продлен срок подачи заявок на бесплатное обучение в России для граждан Грузии
Обучение открыто для абитуриентов более чем из 100 стран мира, в том числе и Грузии 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T17:05+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Срок подачи заявок на бесплатное обучение в России, в том числе для граждан Грузии, продлили до 31 января 2024 года, сообщили Sputnik Грузия в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.С 1 сентября ведется набор кандидатов для поступления в 2024-2025 учебном году в российские вузы за счет средств федерального бюджета РФ. Изначально прием заявок был запланирован до 15 декабря.В конкурсе могут участвовать граждане Грузии, лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории Грузии (имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в Грузии и не имеющие регистрации на территории Российской Федерации на 01.09.2023.). Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы "Образование в Российской Федерации", заполнить анкету и отправить на проверку. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте диппредставительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, тбилиси, грузино-российские отношения, общество
Продлен срок подачи заявок на бесплатное обучение в России для граждан Грузии
17:05 27.12.2023 (обновлено: 17:07 27.12.2023)
Обучение открыто для абитуриентов более чем из 100 стран мира, в том числе и Грузии
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Срок подачи заявок на бесплатное обучение в России, в том числе для граждан Грузии, продлили до 31 января 2024 года, сообщили Sputnik Грузия в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.
С 1 сентября ведется набор кандидатов для поступления в 2024-2025 учебном году в российские вузы за счет средств федерального бюджета РФ. Изначально прием заявок был запланирован до 15 декабря.
В конкурсе могут участвовать граждане Грузии, лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории Грузии (имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в Грузии и не имеющие регистрации на территории Российской Федерации на 01.09.2023.).
Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы "Образование в Российской Федерации", заполнить анкету и отправить на проверку. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте диппредставительства.