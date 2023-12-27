https://sputnik-georgia.ru/20231227/propazha-alpinista-na-gore-kazbek-izvestno-predpolozhitelnoe-mestonakhozhdenie-285265561.html

Пропажа альпиниста на горе Казбек: известно предположительное местонахождение

Пропажа альпиниста на горе Казбек: известно предположительное местонахождение

Альпинист последний раз выходил на связь 23 декабря 27.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Спасатели нашли предположительное местонахождение алпиниста, пропавшего при восхождении на гору Казбек, сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющейся информации, у 45-летнего мужчины с собой специальное электронное устройство, которое передает сигнал, благодаря которому удалось найти его местонахождение. Отмечается, что он является опытным альпинистом и во время ухудшения погоды сам передал свои координаты коллегам.Альпинист отправился на маршрут Казбек несколько дней назад. В последний раз связаться с ним удалось 23 декабря. Ранее сообщалось, что в поисках задействовано до 20 спасателей.Казбек — это вторая по высоте гора Грузии, расположенная в восточной части Кавказа. Её высота достигает 5054 метра над уровнем моря, а относительная 2353 метров. Казбек является потухшим стратовулканом. Гора находится на границе Грузии и Северной Осетии. Грузины называют гору Мкинварцвери – "Ледяная вершина". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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