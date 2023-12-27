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Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T10:31+0400
2023-12-27T10:31+0400
2023-12-27T11:55+0400
мультимедиа
видео
россия
мария захарова
мид россии
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.
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мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии, видео
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
10:31 27.12.2023 (обновлено: 11:55 27.12.2023)
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.