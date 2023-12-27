https://sputnik-georgia.ru/20231227/test-o-drakonakh-chto-vy-znaete-o-simvole-novogo-goda-2024-285253082.html

Тест о драконах: что вы знаете о символе Нового года 2024

Тест о драконах: что вы знаете о символе Нового года 2024

Предстоящий год пройдет под управлением Дракона, пятого из 12 животных восточного календаря 27.12.2023, Sputnik Грузия

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тесты

новый год

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Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание интересных фактов о главном символе 2024 года.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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