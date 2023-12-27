https://sputnik-georgia.ru/20231227/test-o-drakonakh-chto-vy-znaete-o-simvole-novogo-goda-2024-285253082.html
Тест о драконах: что вы знаете о символе Нового года 2024
Тест о драконах: что вы знаете о символе Нового года 2024
Предстоящий год пройдет под управлением Дракона, пятого из 12 животных восточного календаря 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T13:00+0400
2023-12-27T13:00+0400
2023-12-27T13:05+0400
тесты
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1b/282716249_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_8525db9078ceb6ba20ecfd46fab48806.jpg
Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание интересных фактов о главном символе 2024 года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1b/282716249_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_426fecb034d97ee5e739fc484d2a43ed.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, новый год, тесты
Тест о драконах: что вы знаете о символе Нового года 2024
13:00 27.12.2023 (обновлено: 13:05 27.12.2023)
Предстоящий год пройдет под управлением Дракона, пятого из 12 животных восточного календаря
Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание интересных фактов о главном символе 2024 года.