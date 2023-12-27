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Цопурашвили: Грузии и России нужно развивать целевые программы – видео
Цопурашвили: Грузии и России нужно развивать целевые программы – видео
Несмотря на активное развитие грузино-российских торгово-экономических связей, у стран не до конца освоен имеющийся потенциал сотрудничества, который можно... 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T18:23+0400
2023-12-27T18:23+0400
2023-12-27T19:01+0400
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Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук Гоча Цопурашвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия на тему "Экономические итоги года в Грузии прогнозы на 2024 год"."Много возможностей, создано много платформ для российско-грузинских торгово-экономических связей, но не хватает целевых программ, а можно сделать очень много. Потенциала намного больше. Все показатели роста экспорта, импорта и других экономических показателей в Грузии с участием России, все получилось по инерции, а если будут конкретные целевые программы, то можно уже получить огромные возможности, в том числе в сельском хозяйстве. Потенциал большой, процесс начат, люди прямо могут летать, общаться", – заявил Цопурашвили.Россия занимает второе место среди основных торговых партнеров Грузии. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Из Грузии в соседнюю страну в основном вывозят минеральные воды, лимонад, вино и спиртные напитки, а также автомобили. В свою очередь, Грузия покупает у России нефтепродукты, газ, пшеницу и т. д.
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Цопурашвили: Грузии и России нужно развивать целевые программы – видео
18:23 27.12.2023 (обновлено: 19:01 27.12.2023)
Несмотря на активное развитие грузино-российских торгово-экономических связей, у стран не до конца освоен имеющийся потенциал сотрудничества, который можно повысить с помощью реализации разных целевых программ
Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук Гоча Цопурашвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия на тему "Экономические итоги года в Грузии прогнозы на 2024 год".
"Много возможностей, создано много платформ для российско-грузинских торгово-экономических связей, но не хватает целевых программ, а можно сделать очень много. Потенциала намного больше. Все показатели роста экспорта, импорта и других экономических показателей в Грузии с участием России, все получилось по инерции, а если будут конкретные целевые программы, то можно уже получить огромные возможности, в том числе в сельском хозяйстве. Потенциал большой, процесс начат, люди прямо могут летать, общаться", – заявил Цопурашвили.
Россия занимает второе место среди основных торговых партнеров Грузии. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.
Из Грузии в соседнюю страну в основном вывозят минеральные воды, лимонад, вино и спиртные напитки, а также автомобили. В свою очередь, Грузия покупает у России нефтепродукты, газ, пшеницу и т. д.