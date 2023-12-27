https://sputnik-georgia.ru/20231227/ulov-politsii-v-gruzii-84-kg-geroina-25-kg-kokaina-i-mnogoe-drugoe-285282431.html

Улов полиции в Грузии: 84 кг героина, 2,5 кг кокаина и многое другое

Улов полиции в Грузии: 84 кг героина, 2,5 кг кокаина и многое другое

МВД обнародовало данные о борьбе с наркопреступностью в Грузии за последний год 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T18:48+0400

2023-12-27T18:48+0400

2023-12-27T18:48+0400

грузия

новости

происшествия

теймураз купатадзе

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23904/14/239041439_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_dee8bad456e7fb454d626f9a4325111c.jpg

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии за год задержали 282 наркореализатора и десятки килограммов запрещенных веществ, включая 84 килограмма героина и 2,5 килограмма кокаина, заявил директор Центрального департамента криминальной полиции министерства Теймураз Купатадзе на брифинге. Полицейский "улов" также включал 20 килограммов альфа-PVP, четыре килограмма мефедрона, 2,5 килограмма MDMA, 9,5 тысячи таблеток суботекса и субоксина. Из незаконного оборота также были изъяты 304 килограмма марихуаны, около 4 тонн конопли, 13 килограммов различных психотропных препаратов и три килограмма нового психоактивного вещества. "Одним из главных приоритетов МВД является эффективная борьба с наркопреступностью и принятие правовых мер против реализаторов наркотиков", – заявил Купатадзе.Он привел статистику задержаний за период с 1 января по сегодняшний день. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, теймураз купатадзе, мвд грузии