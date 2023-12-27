https://sputnik-georgia.ru/20231227/ulov-politsii-v-gruzii-84-kg-geroina-25-kg-kokaina-i-mnogoe-drugoe-285282431.html
Улов полиции в Грузии: 84 кг героина, 2,5 кг кокаина и многое другое
Улов полиции в Грузии: 84 кг героина, 2,5 кг кокаина и многое другое
МВД обнародовало данные о борьбе с наркопреступностью в Грузии за последний год 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T18:48+0400
2023-12-27T18:48+0400
2023-12-27T18:48+0400
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теймураз купатадзе
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии за год задержали 282 наркореализатора и десятки килограммов запрещенных веществ, включая 84 килограмма героина и 2,5 килограмма кокаина, заявил директор Центрального департамента криминальной полиции министерства Теймураз Купатадзе на брифинге. Полицейский "улов" также включал 20 килограммов альфа-PVP, четыре килограмма мефедрона, 2,5 килограмма MDMA, 9,5 тысячи таблеток суботекса и субоксина. Из незаконного оборота также были изъяты 304 килограмма марихуаны, около 4 тонн конопли, 13 килограммов различных психотропных препаратов и три килограмма нового психоактивного вещества. "Одним из главных приоритетов МВД является эффективная борьба с наркопреступностью и принятие правовых мер против реализаторов наркотиков", – заявил Купатадзе.Он привел статистику задержаний за период с 1 января по сегодняшний день. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, теймураз купатадзе, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, теймураз купатадзе, мвд грузии
Улов полиции в Грузии: 84 кг героина, 2,5 кг кокаина и многое другое
МВД обнародовало данные о борьбе с наркопреступностью в Грузии за последний год
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии за год задержали 282 наркореализатора и десятки килограммов запрещенных веществ, включая 84 килограмма героина и 2,5 килограмма кокаина, заявил директор Центрального департамента криминальной полиции министерства Теймураз Купатадзе на брифинге.
Полицейский "улов" также включал 20 килограммов альфа-PVP, четыре килограмма мефедрона, 2,5 килограмма MDMA, 9,5 тысячи таблеток суботекса и субоксина.
Из незаконного оборота также были изъяты 304 килограмма марихуаны, около 4 тонн конопли, 13 килограммов различных психотропных препаратов и три килограмма нового психоактивного вещества.
"Одним из главных приоритетов МВД является эффективная борьба с наркопреступностью и принятие правовых мер против реализаторов наркотиков", – заявил
Купатадзе.
Он привел статистику задержаний за период с 1 января по сегодняшний день.