https://sputnik-georgia.ru/20231227/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-legovushek-na-doroge-k-granitse-s-rossiey-vosstanovleno-285276024.html
"Верхний Ларс" сегодня: движение легковушек на дороге к границе с Россией восстановлено
"Верхний Ларс" сегодня: движение легковушек на дороге к границе с Россией восстановлено
Для грузовых автомобилей движение запрещено из-за снегопада 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T14:14+0400
2023-12-27T14:14+0400
2023-12-27T14:56+0400
погода
грузия
новости
верхний ларс
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283434496_0:110:2048:1262_1920x0_80_0_0_40cfbd829a29e5208df104010905f038.jpg
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Движение легкового автотранспорта на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, восстановлено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для них из-за снегопада движение запрещено. По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение на данном участке дороги осуществляется в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. За движением будет следить патрульная полиция. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283434496_352:0:2035:1262_1920x0_80_0_0_301a38cfb7d2f96311acbc330e98ff9a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
"Верхний Ларс" сегодня: движение легковушек на дороге к границе с Россией восстановлено
14:14 27.12.2023 (обновлено: 14:56 27.12.2023)
Для грузовых автомобилей движение запрещено из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Движение легкового автотранспорта на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, восстановлено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для них из-за снегопада движение запрещено.
По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение на данном участке дороги осуществляется в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. За движением будет следить патрульная полиция.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.