https://sputnik-georgia.ru/20231227/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-legovushek-na-doroge-k-granitse-s-rossiey-vosstanovleno-285276024.html

"Верхний Ларс" сегодня: движение легковушек на дороге к границе с Россией восстановлено

"Верхний Ларс" сегодня: движение легковушек на дороге к границе с Россией восстановлено

Для грузовых автомобилей движение запрещено из-за снегопада 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Движение легкового автотранспорта на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, восстановлено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для них из-за снегопада движение запрещено. По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение на данном участке дороги осуществляется в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. За движением будет следить патрульная полиция. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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