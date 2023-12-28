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Баку предложил Еревану провести встречу главы МИД на границе
Баку предложил Еревану провести встречу главы МИД на границе
Встречи на границе Армении и Азербайджана уже проводят госкомиссии по делимитации границы 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T23:15+0400
2023-12-28T23:15+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Главы МИД Армении и Азербайджана могут провести встречу на границе, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на главу азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхуна Байрамова.Пятая встреча госкомиссий по делимитации границы между двумя Арменией и Азербайджаном состоялась 30 ноября на границе между двумя странами под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.Правительство Армении на заседании 14 декабря одобрило регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, пояснив, что нынешний документ носит технический характер, касается порядка организации встреч и работы. Далее стороны будут представлять друг другу документы, оценивать их и обмениваться мнениями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, в мире, армения, азербайджан, ереван, шахин мустафаев
Баку предложил Еревану провести встречу главы МИД на границе
23:15 28.12.2023 (обновлено: 00:21 29.12.2023)
Встречи на границе Армении и Азербайджана уже проводят госкомиссии по делимитации границы
ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik.
Главы МИД Армении и Азербайджана могут провести встречу на границе, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на главу азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхуна Байрамова.
"Азербайджанская сторона предложила Еревану провести встречу на границе", - сказал он.
Пятая встреча госкомиссий по делимитации границы между двумя Арменией и Азербайджаном состоялась 30 ноября на границе между двумя странами под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.
Правительство Армении на заседании 14 декабря одобрило регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, пояснив, что нынешний документ носит технический характер, касается порядка организации встреч и работы. Далее стороны будут представлять друг другу документы, оценивать их и обмениваться мнениями.