https://sputnik-georgia.ru/20231228/baku-predlozhil-erevanu-provesti-vstrechu-glavy-mid-na-granitse-285318977.html

Баку предложил Еревану провести встречу главы МИД на границе

Баку предложил Еревану провести встречу главы МИД на границе

Встречи на границе Армении и Азербайджана уже проводят госкомиссии по делимитации границы 28.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Главы МИД Армении и Азербайджана могут провести встречу на границе, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на главу азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхуна Байрамова.Пятая встреча госкомиссий по делимитации границы между двумя Арменией и Азербайджаном состоялась 30 ноября на границе между двумя странами под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.Правительство Армении на заседании 14 декабря одобрило регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, пояснив, что нынешний документ носит технический характер, касается порядка организации встреч и работы. Далее стороны будут представлять друг другу документы, оценивать их и обмениваться мнениями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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