https://sputnik-georgia.ru/20231228/bolee-tysyachi-patronov-granaty-i-pistolety--v-gruzii-izyaty-nezakonnoe-oruzhie-285312638.html
Более тысячи патронов, гранаты и пистолеты – в Грузии изъяты незаконное оружие
Более тысячи патронов, гранаты и пистолеты – в Грузии изъяты незаконное оружие
Самому младшему из задержанных 22 года, самому старшему – 58 лет 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T20:30+0400
2023-12-28T20:30+0400
2023-12-28T20:30+0400
грузия
новости
происшествия
мвд грузии
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24152/07/241520793_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_d250ce297cbf96ab0b39704d235e8d08.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии за последний период задержали 14 человек за незаконное хранение оружия и боеприпасов, говорится в сообщении ведомства. Задержания были произведены как в Тбилиси, так и в регионах Грузии – Квемо-Картли, Шида Картли, Кахети, Рача-Лечхуми Квемо Сванети. Восемь из задержанных ранее судимы. Самому младшему из задержанных 22 года, самому старшему – 58 лет. У задержанных изъяли пистолеты, револьверы, более тысячи патронов, обоймы, обрез, ружья, ручную гранату и 17 ножей. Следствие ведется по статье УК Грузии "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольных охотничьих ружей), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24152/07/241520793_123:0:878:566_1920x0_80_0_0_e33345809b15d3f45f75f8c0e28a2ee5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, оружие
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, оружие
Более тысячи патронов, гранаты и пистолеты – в Грузии изъяты незаконное оружие
Самому младшему из задержанных 22 года, самому старшему – 58 лет
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии за последний период задержали 14 человек за незаконное хранение оружия и боеприпасов, говорится в сообщении ведомства.
Задержания были произведены как в Тбилиси, так и в регионах Грузии – Квемо-Картли, Шида Картли, Кахети, Рача-Лечхуми Квемо Сванети. Восемь из задержанных ранее судимы.
Самому младшему из задержанных 22 года, самому старшему – 58 лет.
У задержанных изъяли пистолеты, револьверы, более тысячи патронов, обоймы, обрез, ружья, ручную гранату и 17 ножей.
Следствие ведется по статье УК Грузии "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольных охотничьих ружей), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.