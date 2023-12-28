https://sputnik-georgia.ru/20231228/chto-prigotovit-na-novyy-god-drakona-2024-vkusnye-i-prostye-retsepty-285294935.html

Что приготовить на Новый год Дракона 2024? Вкусные и простые рецепты

Что приготовить на Новый год Дракона 2024? Вкусные и простые рецепты

Новый 2024 год скоро наступит – по восточному календарю им будет править Зеленый Деревянный Дракон 28.12.2023, Sputnik Грузия

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справки

новый год

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До Нового 2024 года остались считанные дни, значит, уже время составить меню с учетом предпочтений хозяина года, чтобы задобрить Дракона и расположить к себе. Что приготовить на Новый 2024 год, какими простыми и вкусными рецептами порадовать Дракона, читайте в Sputnik. Что приготовить на Новый год Дракона? Дракон в китайской культуре ассоциируется с щедростью, поэтому, чтобы угодить хозяину Нового 2024 года, новогодний стол должен ломиться от разнообразных и вкусных закусок. Дракону важно угодить вкусным мясом, которого на новогоднем столе должно быть в изобилии. Мясо можно подать как жареное, запеченое, так и тушеное, вареное и маринованное. Дракону будет по нраву как жаркое, так и отбивные, буженина, мясо по-французски, купаты, шашлык, мясной рулет, рататуй, люля-кебаб, лангет и многие другие мясные блюда. Праздничные блюда можно приготовить из любого мяса, кроме крольчатины, так как год Дракона по восточному гороскопу начнется только 10 февраля. В качестве гарнира к мясным блюдам можно приготовить запеченые или тушеные овощи, а также злаки, главный из которых рис – в восточной культуре он считается символом изобилия и богатства. На стол, учитывая предпочтения Дракона, нужно подать блюда из птицы и рыбы. По вкусу хозяину Нового 2024 года придутся также разнообразные деликатесы, в том числе и морепродукты. Угодить Дракону можно приготовив много блюд из овощей, зелени и фруктов – его порадуют различные салаты и закуски. Наступает год Зеленого Деревянного Дракона, поэтому хорошо бы к новогодней ночи приготовить блюда зеленого цвета. Для оформления новогодних блюд подойдут и традиционные цвета – красный, желтый и золотой. Так что по нраву Дракону будут желтые, красные, зеленые и оранжевые фрукты и овощи. Орехи, символизирующие здоровье, долголетие и богатство, обязательно должны быть на столе в Новый 2024 год как в качестве самостоятельной закуски, так и добавленные в другие блюда. Дракону не нравятся крепкие алкогольные напитки – хозяину 2024 года по вкусу придутся традиционное шампанское, вино, соки, лимонады и минеральная вода. Однако злоупотреблять алкоголем не стоит, так как символ наступающего года обладает вспыльчивым характером. Мясо по-итальянски Мясо, запеченное в фольге по-итальянски, которое просто тает во рту, Дракон оценит по достоинству. Чтобы приготовить это вкусное блюдо по этому простому рецепту понадобится: 1,8-2 кг свиной шейки, 500-600 г помидоров, 3 зубчика чеснока, 1 ст/л оливкового масла, смесь провансальских трав, соль и перец по вкусу. Сделайте надрезы на свинине. Смажьте фольгу маслом, присыпьте частью пряностей, солью, перцем и выложите мясо на фольгу. В надрезы вставьте кружочками нарезанные помидоры и чеснок. Посыпьте отставшейся частью пряностей, упакуйте в фольгу, свяжите шпагатом и запекайте в духовке при температуре 180-190 градусов примерно 1,5-2 часа. Простой рецепт, как приготовить быстро и вкусно мясной рулет, вы узнаете из этого видео.Семга в гранатовом соусе Семга, запеченная в гранатовом соусе в духовке, сможет украсить любое застолье и понравится Дракону. Приготовить это вкусное блюдо по данному рецепту достаточно просто: 2 стейка из семги, 400 г смеси салатных листьев, 8 штук помидоров чери, 2 огурца, 2 головки красного сладкого лука, 100 мл оливкового масла, 2 стакана гранатового сока, 2 лимона, 2 ч/л зернистой горчицы, соль, душистый перец горошек, свежемолотый черный перец, лимонный сок по вкусу, щепотка сахара. В гранатовый сок добавьте специи и замаринуйте стейк из семги. Добавьте пару ломтиков лимона и оставьте на 30 минут. Рыбу выложите на "подушку" из лука, залейте маринадом и отправьте в духовку на 25–30 минут. Приготовьте салат из готового салатного микса, огурцов, черри и лука. Чтобы приготовить соус для салата и рыбы, смешайте соль, щепотку сахара, лимонный сок, зернистую горчицу и оливковое масло. Салат "Бархатный" Новогодний стол в год Дракона украсит салат с крабовыми палочками. Салат, приготовленный по этому вкусному и простому рецепту, понравится хозяину 2024 года. Для приготовления этого салата возьмите 2 картофелины среднего размера, 250 г крабовых палочек, 100 г твердого сыра, 2 морковки, 2 яйца, майонез и соль по вкусу. Все ингредиенты нужно натереть на мелкой терке. На дно порционного стакана выложите сначала отварной картофель, посолите и сверху смажьте майонезом. Затем выложите яйцо. Следующим слоем идут крабовые палочки, и не забудьте каждый слой смазывать майонезом. Последний слой – это сырая морковь, также натертая на мелкой терке. Чтобы салат хорошо пропитался, поставьте его на несколько часов в холодильник. Салат украсьте свежей зеленью. Простой рецепт, как приготовить быстро и вкусно салат Тайский Дракон, вы узнаете из этого видео. Имбирные мандарины с мороженым Невероятно простой, но очень ароматный и вкусный десерт, который украсит праздничный стол и порадует Дракона. Приготовить вкусный десерт по этому простому рецепту достаточно легко: на 4 мандарина возьмите 4 ст/л сахара, 2 ст/л воды, 1 ч/л натертого имбиря, 1 ст/л наршараба, 20 г засахаренного имбиря. Сахар смешивайте с водой и поставьте на огонь. Как только масса закипит, добавьте имбирь, натертый на мелкой терке, и наршараб. Перемешайте и варите минут 5 на маленьком огне. Возьмите мелкие мандарины, разберите их на дольки и добавьте в сироп. Доведите до кипения, затем снимите с огня, остудите и подайте с мороженым, предварительно посыпав сверху мелко нарезанным засахаренным имбирем. В Новый 2024 год можно также приготовить вкусный десерт из ярко-рыжей хурмы, воспользовавшись этим простым рецептом.С наступающим Новым 2024 годом и приятного аппетита! Материал подготовлен на основе открытых источников.

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