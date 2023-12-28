https://sputnik-georgia.ru/20231228/fond-s-predvybornym-ottenkom--v-gruzinskoy-mechte-raskritikovali-initsiativu-khazaradze-285315512.html

Фонд с предвыборным оттенком – в "Грузинской мечте" раскритиковали инициативу Хазарадзе

Фонд с предвыборным оттенком – в "Грузинской мечте" раскритиковали инициативу Хазарадзе

Мамука Хазарадзе решил основать фонд, чтобы финансировать проекты, которые будут служить свободе культуры и искусства 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T21:10+0400

2023-12-28T21:10+0400

2023-12-28T21:10+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кадагишвили

лело для грузии

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Решение председателя оппозиционной партии "Лело для Грузии", банкира Мамуки Хазарадзе основать фонд культуры имеет предвыборный оттенок, а не бескорыстные цели, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. О создании фонда под названием "Фонд Хазарадзе для культуры" стало известно накануне. Как написал Хазарадзе на своей странице в соцсети, донором будет его семья, а решения будут принимать независимые профессионалы из разных областей искусства. Деньги будут использованы для финансирования проектов, которые послужат свободе культуры и искусства, отметил Хазарадзе. Днями ранее Хазарадзе назвал свою партию "Лело" реальной альтернативой "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" на парламентских выборах осенью 2024 года. Между тем, представители правящей партии "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования. Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кадагишвили, лело для грузии