https://sputnik-georgia.ru/20231228/ischenko-o-novykh-pravilakh-mobilizatsii-na-ukraine-osvobozhdenii-marinki-i-nastuplenii-vsu-285278178.html

Ищенко о новых правилах мобилизации на Украине, освобождении Марьинки и наступлении ВСУ

Ищенко о новых правилах мобилизации на Украине, освобождении Марьинки и наступлении ВСУ

Украина готова пожертвовать хоть всей армией, чтобы сломить настрой российского общества, и для этой цели можно использовать не только подготовленных бойцов... 28.12.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко, комментируя новые правила мобилизации в ВСУ. Почему план Украины изначально обречен на провал? Сможет ли Киев организовать качественную оборону или полномасштабное наступление? Что ВС России дает освобождение Марьинки? Обо всем этом смотрите в видео.

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