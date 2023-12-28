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Ищенко о новых правилах мобилизации на Украине, освобождении Марьинки и наступлении ВСУ
Ищенко о новых правилах мобилизации на Украине, освобождении Марьинки и наступлении ВСУ
Украина готова пожертвовать хоть всей армией, чтобы сломить настрой российского общества, и для этой цели можно использовать не только подготовленных бойцов... 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T11:01+0400
2023-12-28T11:01+0400
2023-12-28T11:01+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко, комментируя новые правила мобилизации в ВСУ. Почему план Украины изначально обречен на провал? Сможет ли Киев организовать качественную оборону или полномасштабное наступление? Что ВС России дает освобождение Марьинки? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, украина, киев, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, украина, киев, видео
Ищенко о новых правилах мобилизации на Украине, освобождении Марьинки и наступлении ВСУ
Украина готова пожертвовать хоть всей армией, чтобы сломить настрой российского общества, и для этой цели можно использовать не только подготовленных бойцов, но даже инвалидов
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко, комментируя новые правила мобилизации в ВСУ.
Почему план Украины изначально обречен на провал? Сможет ли Киев организовать качественную оборону или полномасштабное наступление? Что ВС России дает освобождение Марьинки?
Обо всем этом смотрите в видео.