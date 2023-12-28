https://sputnik-georgia.ru/20231228/kak-vyglyadit-tsentr-tbilisi-v-prednovogodnie-dni--foto-285291357.html

Как выглядит центр Тбилиси в предновогодние дни – фото

Как выглядит центр Тбилиси в предновогодние дни – фото

Остается лишь несколько дней до наступления Нового года, и в столице Грузии жители и гости столицы ждут этого праздника 28.12.2023, Sputnik Грузия

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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит в преддверии наступления Нового года центр грузинской столицы.

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, тбилиси, фото