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Как выглядит центр Тбилиси в предновогодние дни – фото
Как выглядит центр Тбилиси в предновогодние дни – фото
Остается лишь несколько дней до наступления Нового года, и в столице Грузии жители и гости столицы ждут этого праздника 28.12.2023, Sputnik Грузия
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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит в преддверии наступления Нового года центр грузинской столицы.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, тбилиси, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, тбилиси, фото

Как выглядит центр Тбилиси в предновогодние дни – фото

09:38 28.12.2023
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Остается лишь несколько дней до наступления Нового года, и в столице Грузии жители и гости столицы ждут этого праздника
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит в преддверии наступления Нового года центр грузинской столицы.
© photo: Sputnik / Stringer

Площадь Свободы в центре Тбилиси станет одной из главных площадок празднования Нового года в столице Грузии.

Площадь Свободы в центре Тбилиси станет одной из главных площадок празднования Нового года в столице Грузии. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Площадь Свободы в центре Тбилиси станет одной из главных площадок празднования Нового года в столице Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

В новогоднюю ночь движение автомобилей по проспекту Руставели будет остановлено.

В новогоднюю ночь движение автомобилей по проспекту Руставели будет остановлено. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

В новогоднюю ночь движение автомобилей по проспекту Руставели будет остановлено.

© photo: Sputnik / Stringer

На площади Свободы в центре Тбилиси пройдет главный новогодний концерт.

На площади Свободы в центре Тбилиси пройдет главный новогодний концерт. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

На площади Свободы в центре Тбилиси пройдет главный новогодний концерт.

© photo: Sputnik / Stringer

А главная новогодняя елка страны установлена у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

А главная новогодняя елка страны установлена у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

А главная новогодняя елка страны установлена у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядит территория у здания парламента Грузии в предновогодние дни с высоты птичьего полета.

Так выглядит территория у здания парламента Грузии в предновогодние дни с высоты птичьего полета. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядит территория у здания парламента Грузии в предновогодние дни с высоты птичьего полета.

© photo: Sputnik / Stringer

А это праздничная иллюминация на проспекте Руставели.

А это праздничная иллюминация на проспекте Руставели. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

А это праздничная иллюминация на проспекте Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

На улице Атонели в центре Тбилиси проходит рождественская ярмарка.

На улице Атонели в центре Тбилиси проходит рождественская ярмарка. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

На улице Атонели в центре Тбилиси проходит рождественская ярмарка.

© photo: Sputnik / Stringer

Дома в центре Тбилиси тоже украшены новогодней иллюминацией.

Дома в центре Тбилиси тоже украшены новогодней иллюминацией. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Дома в центре Тбилиси тоже украшены новогодней иллюминацией.

© photo: Sputnik / Stringer

Огромные белоснежные чичилаки – грузинский символ наступления Нового года.

Огромные белоснежные чичилаки – грузинский символ наступления Нового года. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Огромные белоснежные чичилаки – грузинский символ наступления Нового года.

© photo: Sputnik / Stringer

Выглядит все просто по-волшебному.

Выглядит все просто по-волшебному. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Выглядит все просто по-волшебному.

© photo: Sputnik / Stringer

На улицах в центре Тбилиси во многих местах перед Новым годом продаются разные новогодние сувениры.

На улицах в центре Тбилиси во многих местах перед Новым годом продаются разные новогодние сувениры. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

На улицах в центре Тбилиси во многих местах перед Новым годом продаются разные новогодние сувениры.

© photo: Sputnik / Stringer

Елочки на улицах украшены игрушками и гирляндами.

Елочки на улицах украшены игрушками и гирляндами. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Елочки на улицах украшены игрушками и гирляндами.

© photo: Sputnik / Stringer

Празднично украшенные сувенирные лавки, где продаются разные подарки, украшения и игрушки.

Празднично украшенные сувенирные лавки, где продаются разные подарки, украшения и игрушки. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Празднично украшенные сувенирные лавки, где продаются разные подарки, украшения и игрушки.

© photo: Sputnik / Stringer

Новогодняя иллюминация на проспекте Руставели.

Новогодняя иллюминация на проспекте Руставели. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Новогодняя иллюминация на проспекте Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

Новогодний праздничный поезд из грузовиков Coca Cola. Он проезжает по всем улицам столицы Грузии и разным городам страны.

Новогодний праздничный поезд из грузовиков Coca Cola. Он проезжает по всем улицам столицы Грузии и разным городам страны. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Новогодний праздничный поезд из грузовиков Coca Cola. Он проезжает по всем улицам столицы Грузии и разным городам страны.

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