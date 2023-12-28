Как выглядит центр Тбилиси в предновогодние дни – фото
Площадь Свободы в центре Тбилиси станет одной из главных площадок празднования Нового года в столице Грузии.
Площадь Свободы в центре Тбилиси станет одной из главных площадок празднования Нового года в столице Грузии.
В новогоднюю ночь движение автомобилей по проспекту Руставели будет остановлено.
В новогоднюю ночь движение автомобилей по проспекту Руставели будет остановлено.
На площади Свободы в центре Тбилиси пройдет главный новогодний концерт.
На площади Свободы в центре Тбилиси пройдет главный новогодний концерт.
А главная новогодняя елка страны установлена у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.
А главная новогодняя елка страны установлена у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.
Так выглядит территория у здания парламента Грузии в предновогодние дни с высоты птичьего полета.
Так выглядит территория у здания парламента Грузии в предновогодние дни с высоты птичьего полета.
А это праздничная иллюминация на проспекте Руставели.
А это праздничная иллюминация на проспекте Руставели.
На улице Атонели в центре Тбилиси проходит рождественская ярмарка.
На улице Атонели в центре Тбилиси проходит рождественская ярмарка.
Дома в центре Тбилиси тоже украшены новогодней иллюминацией.
Дома в центре Тбилиси тоже украшены новогодней иллюминацией.
Огромные белоснежные чичилаки – грузинский символ наступления Нового года.
Огромные белоснежные чичилаки – грузинский символ наступления Нового года.
Выглядит все просто по-волшебному.
Выглядит все просто по-волшебному.
На улицах в центре Тбилиси во многих местах перед Новым годом продаются разные новогодние сувениры.
На улицах в центре Тбилиси во многих местах перед Новым годом продаются разные новогодние сувениры.
Елочки на улицах украшены игрушками и гирляндами.
Елочки на улицах украшены игрушками и гирляндами.
Празднично украшенные сувенирные лавки, где продаются разные подарки, украшения и игрушки.
Празднично украшенные сувенирные лавки, где продаются разные подарки, украшения и игрушки.
Новогодняя иллюминация на проспекте Руставели.
Новогодняя иллюминация на проспекте Руставели.
Новогодний праздничный поезд из грузовиков Coca Cola. Он проезжает по всем улицам столицы Грузии и разным городам страны.
Новогодний праздничный поезд из грузовиков Coca Cola. Он проезжает по всем улицам столицы Грузии и разным городам страны.