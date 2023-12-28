https://sputnik-georgia.ru/20231228/kalendar-prazdnichnykh-vykhodnykh-dney-v-gruzii---2024-god-285318452.html

Календарь праздничных выходных дней в Грузии – 2024 год

Календарь праздничных выходных дней в Грузии – 2024 год

В инфографике Sputnik Грузия представлен календарь праздничных выходных дней в Грузии 28.12.2023, Sputnik Грузия

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По случаю празднования Нового года и Рождества в Грузии выходные дни 1-2 января и 7 января. Однако праздник Рождества Христова в 2024 году выпадает на воскресенье.Для государственных учреждений праздники продлятся и с 3 по 5 января включительно. Частные компании смогут сами принимать решение по поводу отдыха своих сотрудников.В Грузии, где абсолютное большинство жителей страны православные, некоторые выходные дни приходятся на дни поминовения святых, особенно почитаемых в стране. Так, жители страны отдыхают в день святого Апостола Андрея Первозванного, день Успения Пресвятой Богородицы, или Мариамоба, день святого Георгия. Особенное отношение в стране к празднику Воскресения Христова – Пасхе. В 2024 году пасхальные выходные в стране продлятся с 3 по 6 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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