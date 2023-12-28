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Календарь праздничных выходных дней в Грузии – 2024 год
Календарь праздничных выходных дней в Грузии – 2024 год
В инфографике Sputnik Грузия представлен календарь праздничных выходных дней в Грузии 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T22:55+0400
2023-12-28T22:55+0400
2023-12-28T23:36+0400
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По случаю празднования Нового года и Рождества в Грузии выходные дни 1-2 января и 7 января. Однако праздник Рождества Христова в 2024 году выпадает на воскресенье.Для государственных учреждений праздники продлятся и с 3 по 5 января включительно. Частные компании смогут сами принимать решение по поводу отдыха своих сотрудников.В Грузии, где абсолютное большинство жителей страны православные, некоторые выходные дни приходятся на дни поминовения святых, особенно почитаемых в стране. Так, жители страны отдыхают в день святого Апостола Андрея Первозванного, день Успения Пресвятой Богородицы, или Мариамоба, день святого Георгия. Особенное отношение в стране к празднику Воскресения Христова – Пасхе. В 2024 году пасхальные выходные в стране продлятся с 3 по 6 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, инфографика, инфографика
Календарь праздничных выходных дней в Грузии – 2024 год
22:55 28.12.2023 (обновлено: 23:36 28.12.2023)
В инфографике Sputnik Грузия представлен календарь праздничных выходных дней в Грузии
По случаю празднования Нового года и Рождества в Грузии выходные дни 1-2 января и 7 января. Однако праздник Рождества Христова в 2024 году выпадает на воскресенье.
Для государственных учреждений праздники продлятся и с 3 по 5 января включительно. Частные компании смогут сами принимать решение по поводу отдыха своих сотрудников.
В Грузии, где абсолютное большинство жителей страны православные, некоторые выходные дни приходятся на дни поминовения святых, особенно почитаемых в стране. Так, жители страны отдыхают в день святого Апостола Андрея Первозванного, день Успения Пресвятой Богородицы, или Мариамоба, день святого Георгия. Особенное отношение в стране к празднику Воскресения Христова – Пасхе. В 2024 году пасхальные выходные в стране продлятся с 3 по 6 мая.