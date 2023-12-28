https://sputnik-georgia.ru/20231228/kvaratskheliya-nazvali-luchshim-futbolistom-gruzii-2023-goda-285316707.html

Кварацхелия назвали лучшим футболистом Грузии 2023 года

Кварацхелия назвали лучшим футболистом Грузии 2023 года

Среди достижений Хвичи Кварацхелия в 2023 году – звание лучшего игрока чемпионата Италии 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T21:40+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Вингер национальной сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия четвертый раз подряд признан лучшим футболистом страны – результаты опроса были объявлены на ежегодном мероприятии Федерации футбола Грузии GFF Awards 2023. В 2023 году Кварацхелия стал лучшим игроком чемпионата Италии, лучшим молодым игроком и лучшим ассистентом, а УЕФА признал его лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. Кварацхелия в составе сборной Грузии забил пять голов и сделал одну результативную передачу в девяти матчах, проведенных в 2023 году. Хвича признавался лучшим футболистом Грузии в 2020-2022 годах. Среди номинантов на звание Лучшего футболиста года были также вратарь сборной Георгий Мамардашвили и нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим молодым футболистом года назвали 21-летнего защитника сборной Сабу Сазонова. Текущий год был особенно важен для игрока сборной Грузии и сборной U-21 – Сазонов получил гражданство Грузии и перешел в итальянский клуб "Торино". Ранее Сазонов играл за московское "Динамо".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, федерация футбола грузии