https://sputnik-georgia.ru/20231228/lelo-ne-alternativa-a-natsdvizhenie-v-novoy-upakovke--deputat-285312133.html
"Лело" не альтернатива, а "Нацдвижение" в новой упаковке – депутат
"Лело" не альтернатива, а "Нацдвижение" в новой упаковке – депутат
Банкир Мамука Хазардзе заявил о намерениях сотрудничать с экс-лидером крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение" Никой Мелия 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T18:24+0400
2023-12-28T18:24+0400
2023-12-28T18:24+0400
политика
грузия
новости
мамука хазарадзе
ника мелия
михаил саакашвили
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
лело для грузии
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" пытается ввести общество в заблуждение, ведь она не альтернатива, а так же сила, которая называется "Единое национальное движение", заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Во вторник председатель "Лело" Мамука Хазарадзе заявил о намерении стратегического партнерства с экс-лидером "Нацдвижения" Никой Мелия, который уже объявил об уходе из ЕНД и намерении создать свою политическую силу. Несколькими днями ранее Хазарадзе назвал свою партию "Лело" реальной альтернативой "Грузинской мечте" и "Нацдвижению" на парламентских выборах осенью 2024 года. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. В результате 7 декабря 2023 года Мелия объявил об уходе из партии.По словам депутата, партнерство между "Лело" и "Национальным движением" существовало раньше и существует до сих пор. Представители "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования. Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, ника мелия, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии
политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, ника мелия, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии
"Лело" не альтернатива, а "Нацдвижение" в новой упаковке – депутат
Банкир Мамука Хазардзе заявил о намерениях сотрудничать с экс-лидером крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение" Никой Мелия
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" пытается ввести общество в заблуждение, ведь она не альтернатива, а так же сила, которая называется "Единое национальное движение", заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Во вторник председатель "Лело" Мамука Хазарадзе заявил о намерении стратегического партнерства с экс-лидером "Нацдвижения" Никой Мелия, который уже объявил об уходе из ЕНД и намерении создать свою политическую силу. Несколькими днями ранее Хазарадзе назвал свою партию "Лело" реальной альтернативой "Грузинской мечте" и "Нацдвижению" на парламентских выборах осенью 2024 года.
"Лело" является не альтернативой, а той же силой, которая называется "Национальное движение". Просто предметом разных мнений может быть то, партнером какой из руин "Национального движения" она будет", – заявил Сарджвеладзе.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. В результате 7 декабря 2023 года Мелия объявил об уходе из партии.
По словам депутата, партнерство между "Лело" и "Национальным движением" существовало раньше и существует до сих пор.
"Ни о какой альтернативе не может быть и речи. "Лело" хорошо понимает, что "Нацдвижение" в Грузии является носителем негативной конвертации, и они пытаются представить ее в другой упаковке, но с тем же содержанием, чтобы ввести в заблуждение определенную часть общества и так получить от них поддержку", – отметил Сарджвеладзе.
Представители "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело.
По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.
Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования.
Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей.
По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы.
Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.