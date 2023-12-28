https://sputnik-georgia.ru/20231228/mechta-predlagaet-mir-end--voynu-vybor-izbiratelya-na-predstoyaschikh-vyborakh-ocheviden-285318111.html

"Мечта" предлагает мир, ЕНД – войну: выбор избирателя на предстоящих выборах очевиден

"Мечта" предлагает мир, ЕНД – войну: выбор избирателя на предстоящих выборах очевиден

На предстоящих парламентских выборах 2024 года гражданам Грузии придется выбирать – они хотят мира или войны, считает ведущий научный сотрудник Института... 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T21:22+0400

2023-12-28T21:22+0400

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Об этом он заявил в ходе видеомоста на тему "Политические итоги года в Грузии", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Что предлагает "Грузинская мечта"? Они говорят: во всем мире кризис, давайте его переждем, ни с кем не вступая в конфликт. Что предлагает "Единое национальное движение"? Мол, давайте присоединимся к вооруженному конфликту, займем определенную позицию, то есть вступим в войну. Если я был бы гражданином Грузии, то лично мой выбор был бы очевиден", – заявил Силаев.С момента начала боевых действий на Украине, представители властей Грузии не раз заявляли, что оппозиционные силы в сговоре с некоторыми представителями Запада хотят втянуть страну в войну, открыв так называемый "второй фронт". Украинские политики же призывали Грузию приступить "к вооруженному возвращению утраченных территорий – Абхазии и Южной Осетии".

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, единое национальное движение, николай силаев, политика, грузия, пресс-центр, видео