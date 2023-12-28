https://sputnik-georgia.ru/20231228/povalennye-derevya-i-povrezhdennye-zdaniya--silnyy-veter-sozdal-problemy-na-vostoke-gruzii-285306158.html

Поваленные деревья и поврежденные здания – сильный ветер создал проблемы на востоке Грузии

Поваленные деревья и поврежденные здания – сильный ветер создал проблемы на востоке Грузии

В четверг ветер бушует почти на всей территории Грузии 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T17:00+0400

2023-12-28T17:00+0400

2023-12-28T17:00+0400

грузия

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кахети

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Несколько районов региона Кахети на востоке Грузии пострадали из-за ураганного ветра, сообщает телекомпания "Имеди". Ветер бушует практически по всей территории Грузии. В Кахети его скорость достигает более 11 м/с. По прогнозам синоптиков, что ветер стихнет 29 декабря.Из-за сильного ветра повалены многолетние деревья, что отразилось на движении автомобилей. Так, из-за последствий непогоды закрыт перевал Лагодехи: движение ограничено в направлении Лагодехи-Кварели и Лагодехи-Гурджаани. В селе Гамарджвеба района Дедоплисцкаро ураган повалил деревья на центральной улице, движение ограничено в обоих направлениях. В селе Вардисубани района Телави ветер снес часть крыши Дома культуры, где временно функционирует детский сад. В селах Цинандали и Гурджаани ураган повалил центральные новогодние елки. Ранее стало известно, что сильный ветер сорвал железную конструкцию и упал на 79-летнего мужчину в селе Кистаури Ахметского район. Пенсионер скончался до приезда скорой помощи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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