https://sputnik-georgia.ru/20231228/problemy-so-stroitelstvom--v-batumi-poslednie-dannye-285317450.html

Проблемы со строительством в Батуми: последние данные

Проблемы со строительством в Батуми: последние данные

Из 78 заявок о сдаче в эксплуатацию зданий в Батуми, поданных в 2023 году, удовлетворены были лишь 12 28.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Нарушения при строительстве в 2023 году были выявлены на 655 объектах черноморского курорта Грузии Батуми (АР Аджария), говорится в сообщении муниципальной инспекции города. Застройка в Батуми одна из самых интенсивных, новые дома и квартиры пользуются большим спросом как среди местных жителей, так и иностранных граждан. Согласно данным муниципальной инспекции города, из 655 объектов на 154 – велось незаконное строительство, на 148 – с нарушением полученного разрешения на строительство и на 353 – строительство велось с нарушением правил безопасности. Исправить недочеты за 2023 год удалось лишь на 371 объекте из выявленных 655. Кроме того, из 78 заявок о сдаче в эксплуатацию зданий, поданных в 2023 году, удовлетворены были лишь 12 и еще восемь рассматриваются, по остальным объектам получен отказ. Объем рынка недвижимости в ноябре 2023 года составил 43 млн долларов. Средняя цена квартир в новостройках в ноябре составила 940 долларов за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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