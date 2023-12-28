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Проблемы со строительством в Батуми: последние данные
Проблемы со строительством в Батуми: последние данные
Из 78 заявок о сдаче в эксплуатацию зданий в Батуми, поданных в 2023 году, удовлетворены были лишь 12 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T22:10+0400
2023-12-28T22:10+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Нарушения при строительстве в 2023 году были выявлены на 655 объектах черноморского курорта Грузии Батуми (АР Аджария), говорится в сообщении муниципальной инспекции города. Застройка в Батуми одна из самых интенсивных, новые дома и квартиры пользуются большим спросом как среди местных жителей, так и иностранных граждан. Согласно данным муниципальной инспекции города, из 655 объектов на 154 – велось незаконное строительство, на 148 – с нарушением полученного разрешения на строительство и на 353 – строительство велось с нарушением правил безопасности. Исправить недочеты за 2023 год удалось лишь на 371 объекте из выявленных 655. Кроме того, из 78 заявок о сдаче в эксплуатацию зданий, поданных в 2023 году, удовлетворены были лишь 12 и еще восемь рассматриваются, по остальным объектам получен отказ. Объем рынка недвижимости в ноябре 2023 года составил 43 млн долларов. Средняя цена квартир в новостройках в ноябре составила 940 долларов за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, батуми
Проблемы со строительством в Батуми: последние данные
22:10 28.12.2023 (обновлено: 23:06 28.12.2023)
Из 78 заявок о сдаче в эксплуатацию зданий в Батуми, поданных в 2023 году, удовлетворены были лишь 12
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Нарушения при строительстве в 2023 году были выявлены на 655 объектах черноморского курорта Грузии Батуми (АР Аджария), говорится в сообщении муниципальной инспекции города.
Застройка в Батуми одна из самых интенсивных, новые дома и квартиры пользуются большим спросом как среди местных жителей, так и иностранных граждан.
Согласно данным муниципальной инспекции города, из 655 объектов на 154 – велось незаконное строительство, на 148 – с нарушением полученного разрешения на строительство и на 353 – строительство велось с нарушением правил безопасности.
Исправить недочеты за 2023 год удалось лишь на 371 объекте из выявленных 655.
Кроме того, из 78 заявок о сдаче в эксплуатацию зданий, поданных в 2023 году, удовлетворены были лишь 12 и еще восемь рассматриваются, по остальным объектам получен отказ.
Объем рынка недвижимости в ноябре 2023 года составил 43 млн долларов. Средняя цена квартир в новостройках в ноябре составила 940 долларов за квадратный метр.