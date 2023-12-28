https://sputnik-georgia.ru/20231228/pryamaya-translyatsiya-intervyu-glavy-mid-rf-sergeya-lavrova-dmitriyu-kiselevu--285295957.html

Прямая трансляция: интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву

Прямая трансляция: интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву

Смотрите в видео прямую трансляцию интервью главы МИД России Сергея Лаврова телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву 28.12.2023, Sputnik Грузия

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сергей лавров

дмитрий киселев

мид россии

россия сегодня

россия

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Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе беседы ответит на актуальные вопросы внешней политики и международной повестки дня.

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2023

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