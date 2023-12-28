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Прямая трансляция: интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву
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Прямая трансляция: интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву
Прямая трансляция: интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву
Смотрите в видео прямую трансляцию интервью главы МИД России Сергея Лаврова телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T12:30+0400
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Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе беседы ответит на актуальные вопросы внешней политики и международной повестки дня.
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мультимедиа, видео, сергей лавров, дмитрий киселев, мид россии, россия сегодня, россия, видео
мультимедиа, видео, сергей лавров, дмитрий киселев, мид россии, россия сегодня, россия, видео

Прямая трансляция: интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву

12:30 28.12.2023
© photo: Sputnik
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Смотрите в видео прямую трансляцию интервью главы МИД России Сергея Лаврова телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе беседы ответит на актуальные вопросы внешней политики и международной повестки дня.
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