https://sputnik-georgia.ru/20231228/pryamaya-translyatsiya-intervyu-glavy-mid-rf-sergeya-lavrova-dmitriyu-kiselevu--285295957.html
Прямая трансляция: интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву
Прямая трансляция: интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву
Смотрите в видео прямую трансляцию интервью главы МИД России Сергея Лаврова телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T12:30+0400
2023-12-28T12:30+0400
2023-12-28T12:30+0400
мультимедиа
видео
сергей лавров
дмитрий киселев
мид россии
россия сегодня
россия
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Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе беседы ответит на актуальные вопросы внешней политики и международной повестки дня.
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мультимедиа, видео, сергей лавров, дмитрий киселев, мид россии, россия сегодня, россия, видео
мультимедиа, видео, сергей лавров, дмитрий киселев, мид россии, россия сегодня, россия, видео
Прямая трансляция: интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву
Смотрите в видео прямую трансляцию интервью главы МИД России Сергея Лаврова телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе беседы ответит на актуальные вопросы внешней политики и международной повестки дня.