Сильный ветер в Тбилиси – как обстоят дела в столице?
16:12 28.12.2023 (обновлено: 16:28 28.12.2023)
© Tbilisi City HallПоследствия сильного ветра в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
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Особые проблемы сильный ветер создал жителям района Глдани
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы жителям Тбилиси – в разных районах столицы повалены деревья, повреждена инфраструктура, в том числе новогодние украшения, сообщили в пресс-службе мэрии города.
© Tbilisi City HallПоследствия сильного ветра в столице Грузии
Последствия сильного ветра в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
Ветер бушует практически по всей территории Грузии. В Кахети скорость ветра достигает более 16,5 м/с. По прогнозам синоптиков, ветер стихнет 29 декабря.
Деревья упали и повредили несколько автомобилей. Особые проблемы сильный ветер создал в окраинном районе Глдани – ветер снес крыши нескольких частных домов.
© Tbilisi City HallПоследствия сильного ветра в столице Грузии
Последствия сильного ветра в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
Представители Службы управления чрезвычайными ситуациями, мэрии Тбилиси и районных администраций с утра мобилизованы на местах происшествий. Все службы перешли на чрезвычайный режим работы.
© Tbilisi City HallПоследствия сильного ветра в столице Грузии
Последствия сильного ветра в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
Компания "Экосервис" уже начала очищать и выносить с территорий поваленные деревья и ветки.
Мэрия Тбилиси просит в случае проблем, связанных с непогодой, обращаться по номеру горячей линии 032 2 72 22 22.