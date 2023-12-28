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https://sputnik-georgia.ru/20231228/silnyy-veter-v-tbilisi---kak-obstoyat-dela-v-stolitse-285310107.html
Сильный ветер в Тбилиси – как обстоят дела в столице?
Сильный ветер в Тбилиси – как обстоят дела в столице?
Особые проблемы сильный ветер создал жителям района Глдани 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T16:12+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы жителям Тбилиси – в разных районах столицы повалены деревья, повреждена инфраструктура, в том числе новогодние украшения, сообщили в пресс-службе мэрии города. Ветер бушует практически по всей территории Грузии. В Кахети скорость ветра достигает более 16,5 м/с. По прогнозам синоптиков, ветер стихнет 29 декабря.Деревья упали и повредили несколько автомобилей. Особые проблемы сильный ветер создал в окраинном районе Глдани – ветер снес крыши нескольких частных домов. Представители Службы управления чрезвычайными ситуациями, мэрии Тбилиси и районных администраций с утра мобилизованы на местах происшествий. Все службы перешли на чрезвычайный режим работы. Компания "Экосервис" уже начала очищать и выносить с территорий поваленные деревья и ветки. Мэрия Тбилиси просит в случае проблем, связанных с непогодой, обращаться по номеру горячей линии 032 2 72 22 22. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси
грузия, новости, тбилиси

Сильный ветер в Тбилиси – как обстоят дела в столице?

16:12 28.12.2023 (обновлено: 16:28 28.12.2023)
© Tbilisi City HallПоследствия сильного ветра в столице Грузии
Последствия сильного ветра в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2023
© Tbilisi City Hall
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Особые проблемы сильный ветер создал жителям района Глдани
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы жителям Тбилиси – в разных районах столицы повалены деревья, повреждена инфраструктура, в том числе новогодние украшения, сообщили в пресс-службе мэрии города.
© Tbilisi City HallПоследствия сильного ветра в столице Грузии
Последствия сильного ветра в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2023
Последствия сильного ветра в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
Ветер бушует практически по всей территории Грузии. В Кахети скорость ветра достигает более 16,5 м/с. По прогнозам синоптиков, ветер стихнет 29 декабря.
Деревья упали и повредили несколько автомобилей. Особые проблемы сильный ветер создал в окраинном районе Глдани – ветер снес крыши нескольких частных домов.
© Tbilisi City HallПоследствия сильного ветра в столице Грузии
Последствия сильного ветра в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2023
Последствия сильного ветра в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
Представители Службы управления чрезвычайными ситуациями, мэрии Тбилиси и районных администраций с утра мобилизованы на местах происшествий. Все службы перешли на чрезвычайный режим работы.
© Tbilisi City HallПоследствия сильного ветра в столице Грузии
Последствия сильного ветра в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2023
Последствия сильного ветра в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
Компания "Экосервис" уже начала очищать и выносить с территорий поваленные деревья и ветки.
Мэрия Тбилиси просит в случае проблем, связанных с непогодой, обращаться по номеру горячей линии 032 2 72 22 22.
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