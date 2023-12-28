https://sputnik-georgia.ru/20231228/skolko-nezakonnykh-lesopilok-obnaruzhili-v-gruzii-v-dekabre-285317805.html

Сколько незаконных лесопилок обнаружили в Грузии в декабре?

Сколько незаконных лесопилок обнаружили в Грузии в декабре?

Все факты содержат признаки нарушения уголовного кодекса Грузии 28.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Восемь незаконных лесопилок выявили сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в регионе Самегрело - Земо Сванети в декабре, сообщили в пресс-службе ведомства. Незаконные лесопилки выявлены в районах Абаша, Хоби и Цаленджиха. Нарушители обустроили лесопилки во дворах собственных домов. Инспекторы также выявили единичные случаи правонарушения в Аджарии, Имерети, Самцхе-Джавахети и Кахети. С территории лесопилок изъято в целом 28 единиц бревен бука, ольхи и два кубических метра досок. Исходя из того, что все восемь фактов содержат признаки нарушения уголовного кодекса, материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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