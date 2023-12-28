https://sputnik-georgia.ru/20231228/skolko-nezakonnykh-lesopilok-obnaruzhili-v-gruzii-v-dekabre-285317805.html
Сколько незаконных лесопилок обнаружили в Грузии в декабре?
Сколько незаконных лесопилок обнаружили в Грузии в декабре?
Все факты содержат признаки нарушения уголовного кодекса Грузии 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T22:35+0400
2023-12-28T22:35+0400
2023-12-28T23:23+0400
грузия
новости
происшествия
самегрело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24629/64/246296471_0:118:1281:838_1920x0_80_0_0_f8786da8520511ffde5451ec306659dd.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Восемь незаконных лесопилок выявили сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в регионе Самегрело - Земо Сванети в декабре, сообщили в пресс-службе ведомства. Незаконные лесопилки выявлены в районах Абаша, Хоби и Цаленджиха. Нарушители обустроили лесопилки во дворах собственных домов. Инспекторы также выявили единичные случаи правонарушения в Аджарии, Имерети, Самцхе-Джавахети и Кахети. С территории лесопилок изъято в целом 28 единиц бревен бука, ольхи и два кубических метра досок. Исходя из того, что все восемь фактов содержат признаки нарушения уголовного кодекса, материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
самегрело
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24629/64/246296471_2:0:1277:956_1920x0_80_0_0_e12eb12245ad48d078056f0c00d5ee7b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, самегрело
грузия, новости, происшествия, самегрело
Сколько незаконных лесопилок обнаружили в Грузии в декабре?
22:35 28.12.2023 (обновлено: 23:23 28.12.2023)
Все факты содержат признаки нарушения уголовного кодекса Грузии
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Восемь незаконных лесопилок выявили сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в регионе Самегрело - Земо Сванети в декабре, сообщили в пресс-службе ведомства.
Незаконные лесопилки выявлены в районах Абаша, Хоби и Цаленджиха. Нарушители обустроили лесопилки во дворах собственных домов.
Инспекторы также выявили единичные случаи правонарушения в Аджарии, Имерети, Самцхе-Джавахети и Кахети. С территории лесопилок изъято в целом 28 единиц бревен бука, ольхи и два кубических метра досок.
Исходя из того, что все восемь фактов содержат признаки нарушения уголовного кодекса, материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства.