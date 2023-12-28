https://sputnik-georgia.ru/20231228/tragicheskaya-gibel-kaprala--minoborony-gruzii-vyrazilo-soboleznovaniya-seme-285312367.html
Трагическая гибель капрала – Минобороны Грузии выразило соболезнования семье
Трагическая гибель капрала – Минобороны Грузии выразило соболезнования семье
Военнослужащий, предположительно, погиб в результате отравления природным газом 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T18:44+0400
2023-12-28T18:44+0400
2023-12-28T18:56+0400
грузия
новости
происшествия
шида картли
гори
министерство обороны грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23440/14/234401426_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_523b9286bb1e490fecd1039169e950ac.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Министерство обороны Грузии выражает соболезнования семье капрала Иванэ Гогидзе, которого обнаружили мертвым в ванной комнате на схемной квартире в городе Гори (регион Шида Картли), сообщили в пресс-службе ведомства. Проводится соответствующая экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шида картли
гори
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23440/14/234401426_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_fb90956d29dc0db3b37a4165d59cc598.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, шида картли, гори, министерство обороны грузии
грузия, новости, происшествия, шида картли, гори, министерство обороны грузии
Трагическая гибель капрала – Минобороны Грузии выразило соболезнования семье
18:44 28.12.2023 (обновлено: 18:56 28.12.2023)
Военнослужащий, предположительно, погиб в результате отравления природным газом
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Министерство обороны Грузии выражает соболезнования семье капрала Иванэ Гогидзе, которого обнаружили мертвым в ванной комнате на схемной квартире в городе Гори (регион Шида Картли), сообщили в пресс-службе ведомства.
"По предварительной информации, причиной смерти, вероятно, стала неисправность водонагревателя и, как следствие, отравление природным газом", – говорится в сообщении.
Проводится соответствующая экспертиза.