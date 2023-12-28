https://sputnik-georgia.ru/20231228/tragicheskaya-gibel-kaprala--minoborony-gruzii-vyrazilo-soboleznovaniya-seme-285312367.html

Трагическая гибель капрала – Минобороны Грузии выразило соболезнования семье

Трагическая гибель капрала – Минобороны Грузии выразило соболезнования семье

Военнослужащий, предположительно, погиб в результате отравления природным газом 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T18:44+0400

2023-12-28T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Министерство обороны Грузии выражает соболезнования семье капрала Иванэ Гогидзе, которого обнаружили мертвым в ванной комнате на схемной квартире в городе Гори (регион Шида Картли), сообщили в пресс-службе ведомства. Проводится соответствующая экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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