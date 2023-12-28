https://sputnik-georgia.ru/20231228/turistka-iz-rossii-pogibla-v-dtp-na-zapade-gruzii---smi-285313203.html

Туристка из России погибла в ДТП на западе Грузии – СМИ

Туристка из России погибла в ДТП на западе Грузии – СМИ

На трассе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в котором находились несколько туристов из России 28.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Туристка из России погибла в результате ДТП недалеко от села Марани Абашского района (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает телеканал "Рустави 2"По данным СМИ, на центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе друг с другом столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в котором находились несколько туристов из России, в том числе и погибшая. Остальные пассажиры получили незначительные травмы.На месте проводятся следственные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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