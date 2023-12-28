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В цепной аварии в Турции погибли 11 человек – власти

В цепной аварии в Турции погибли 11 человек – власти

Авария произошла по причине сильного тумана 28.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В цепной аварии на северо-западе Турции, по предварительным данным, число погибших выросло до 11, сообщили в муниципалитете Сакарьи, на территории которого произошло ДТП. Согласно предварительной информации, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции. В свою очередь министр юстиции Турции Йылмаз Тундж сообщил, что по факту крупного ДТП началось расследование. "Главная прокуратура Сакарьи начала расследование этого происшествия", – заявил он в соцсети Х.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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