https://sputnik-georgia.ru/20231228/verkhniy-lars-segodnya-dorogu-otkryli-dlya-legkovushek-i-avtobusov-285313634.html
Верхний Ларс сегодня: дорогу открыли для легковушек и автобусов
Верхний Ларс сегодня: дорогу открыли для легковушек и автобусов
Для водителей, застрявших на границе, организованы пункты обогрева, где они могут не только согреться, но и зарядить телефоны 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T19:00+0400
2023-12-28T19:00+0400
2023-12-28T19:16+0400
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ситуация на военно-грузинской дороге
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Движение для легковых автомобилей и автобусов по т. н. Военно-Грузинской дороге разрешено после того, как со стороны Грузии была расчищена дорога, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии. Днем 28 декабря на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к России из Грузии, из-за ухудшения погоды было приостановлено движение для всех видов автотранспорта. По данным на сайте центра организации дорожного движения республики, более 3,1 тысячи большегрузов ожидают проезда через пропускной пункт "Верхний Ларс ". Сотрудники МЧС России на месте организовали пункты обогрева, где водители могут не только согреться, но и зарядить телефоны. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, северная осетия, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, общество, северная осетия, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: дорогу открыли для легковушек и автобусов
19:00 28.12.2023 (обновлено: 19:16 28.12.2023)
Для водителей, застрявших на границе, организованы пункты обогрева, где они могут не только согреться, но и зарядить телефоны
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Движение для легковых автомобилей и автобусов по т. н. Военно-Грузинской дороге разрешено после того, как со стороны Грузии была расчищена дорога, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии.
Днем 28 декабря на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к России из Грузии, из-за ухудшения погоды было приостановлено движение для всех видов автотранспорта.
"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного транспорта, на участке г. Владикавказ - н. п. Ларс в обоих направлениях с 16:00 28 декабря 2023 года до особого распоряжения", – информирует ведомство в Telegram-канале.
По данным на сайте центра организации дорожного движения республики, более 3,1 тысячи большегрузов ожидают проезда через пропускной пункт "Верхний Ларс ". Сотрудники МЧС России на месте организовали пункты обогрева, где водители могут не только согреться, но и зарядить телефоны.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.