https://sputnik-georgia.ru/20231228/verkhniy-lars-segodnya-dorogu-otkryli-dlya-legkovushek-i-avtobusov-285313634.html

Верхний Ларс сегодня: дорогу открыли для легковушек и автобусов

Верхний Ларс сегодня: дорогу открыли для легковушек и автобусов

Для водителей, застрявших на границе, организованы пункты обогрева, где они могут не только согреться, но и зарядить телефоны 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T19:00+0400

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новости

общество

северная осетия

верхний ларс

мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Движение для легковых автомобилей и автобусов по т. н. Военно-Грузинской дороге разрешено после того, как со стороны Грузии была расчищена дорога, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии. Днем 28 декабря на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к России из Грузии, из-за ухудшения погоды было приостановлено движение для всех видов автотранспорта. По данным на сайте центра организации дорожного движения республики, более 3,1 тысячи большегрузов ожидают проезда через пропускной пункт "Верхний Ларс ". Сотрудники МЧС России на месте организовали пункты обогрева, где водители могут не только согреться, но и зарядить телефоны. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, северная осетия, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге