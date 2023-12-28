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Ветер, метель, холод – в Грузии погода резко ухудшилась
Ветер, метель, холод – в Грузии погода резко ухудшилась
На отдельных участках автомобильной дороги, возможно, будут введены ограничения для водителей из-за обильного снегопада 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T11:09+0400
2023-12-28T11:09+0400
2023-12-28T11:09+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Синоптики предупреждают о сильном ветре, в высокогорных регионах – о снегопаде, метели и опасности схода лавины 28 декабря, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в соцсети. На море ожидается 4-5-балльный шторм. По информации грузинских синоптиков, на отдельных участках автомобильной дороги, возможно, будут введены ограничения для водителей из-за обильного снегопада, ухудшения видимости, урагана и опасности схода лавины. Грузинские синоптики предупреждают, что ожидаемые осадки могут значительно увеличить уровень воды в реках, а в горных местах активизировать оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Ветер, метель, холод – в Грузии погода резко ухудшилась
На отдельных участках автомобильной дороги, возможно, будут введены ограничения для водителей из-за обильного снегопада
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Синоптики предупреждают о сильном ветре, в высокогорных регионах – о снегопаде, метели и опасности схода лавины 28 декабря, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в соцсети.
На море ожидается 4-5-балльный шторм. По информации грузинских синоптиков, на отдельных участках автомобильной дороги, возможно, будут введены ограничения для водителей из-за обильного снегопада, ухудшения видимости, урагана и опасности схода лавины.
Грузинские синоптики предупреждают, что ожидаемые осадки могут значительно увеличить уровень воды в реках, а в горных местах активизировать оползневые процессы.