https://sputnik-georgia.ru/20231228/veter-metel-kholod--v-gruzii-pogoda-rezko-ukhudshilas-285296897.html

Ветер, метель, холод – в Грузии погода резко ухудшилась

Ветер, метель, холод – в Грузии погода резко ухудшилась

На отдельных участках автомобильной дороги, возможно, будут введены ограничения для водителей из-за обильного снегопада 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T11:09+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Синоптики предупреждают о сильном ветре, в высокогорных регионах – о снегопаде, метели и опасности схода лавины 28 декабря, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в соцсети. На море ожидается 4-5-балльный шторм. По информации грузинских синоптиков, на отдельных участках автомобильной дороги, возможно, будут введены ограничения для водителей из-за обильного снегопада, ухудшения видимости, урагана и опасности схода лавины. Грузинские синоптики предупреждают, что ожидаемые осадки могут значительно увеличить уровень воды в реках, а в горных местах активизировать оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии