https://sputnik-georgia.ru/20231228/voennye-gruzii-azerbaydzhana-i-turtsii-prinyali-uchastie-v-sovmestnykh-ucheniyakh--285311671.html

Военные Грузии, Азербайджана и Турции приняли участие в совместных учениях

Военные Грузии, Азербайджана и Турции приняли участие в совместных учениях

В ходе учений были разыграны поисково-спасательные операции во время землетрясения 28.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Поисково-спасательные учения во время возможных стихийных бедствий DAK-23 прошли в Анкаре в формате трехстороннего сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан, сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии. Военнослужащие Национальной гвардии сил обороны Грузии участвовали вместе со своими турецкими и азербайджанскими коллегами в учениях, направленных на усиление сотрудничества, координацию и оперативную совместимость между поисково-спасательными группами трех стран.В ходе учений были разыграны поисково-спасательные операции во время землетрясения. Солдатам пришлось извлекать пострадавших из-под обломков с помощью спасательного оборудования, эвакуировать пострадавших наземным и воздушным транспортом, а также искать и спасать людей, оказавшихся под обломками, с помощью собак.Обучение проводится по ротации. В следующем году Азербайджан примет DAK-23, а затем – Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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