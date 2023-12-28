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Военные Грузии, Азербайджана и Турции приняли участие в совместных учениях
Военные Грузии, Азербайджана и Турции приняли участие в совместных учениях
В ходе учений были разыграны поисково-спасательные операции во время землетрясения 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T17:43+0400
2023-12-28T17:43+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Поисково-спасательные учения во время возможных стихийных бедствий DAK-23 прошли в Анкаре в формате трехстороннего сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан, сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии. Военнослужащие Национальной гвардии сил обороны Грузии участвовали вместе со своими турецкими и азербайджанскими коллегами в учениях, направленных на усиление сотрудничества, координацию и оперативную совместимость между поисково-спасательными группами трех стран.В ходе учений были разыграны поисково-спасательные операции во время землетрясения. Солдатам пришлось извлекать пострадавших из-под обломков с помощью спасательного оборудования, эвакуировать пострадавших наземным и воздушным транспортом, а также искать и спасать людей, оказавшихся под обломками, с помощью собак.Обучение проводится по ротации. В следующем году Азербайджан примет DAK-23, а затем – Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, турция, азербайджан
новости, грузия, в мире, турция, азербайджан
Военные Грузии, Азербайджана и Турции приняли участие в совместных учениях
В ходе учений были разыграны поисково-спасательные операции во время землетрясения
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Поисково-спасательные учения во время возможных стихийных бедствий DAK-23 прошли в Анкаре в формате трехстороннего сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан, сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.
Военнослужащие Национальной гвардии сил обороны Грузии участвовали вместе со своими турецкими и азербайджанскими коллегами в учениях, направленных на усиление сотрудничества, координацию и оперативную совместимость между поисково-спасательными группами трех стран.
В ходе учений были разыграны поисково-спасательные операции во время землетрясения. Солдатам пришлось извлекать пострадавших из-под обломков с помощью спасательного оборудования, эвакуировать пострадавших наземным и воздушным транспортом, а также искать и спасать людей, оказавшихся под обломками, с помощью собак.
Обучение проводится по ротации. В следующем году Азербайджан примет DAK-23, а затем – Грузия.