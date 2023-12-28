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Железной конструкцией убило мужчину на востоке Грузии – СМИ
Железной конструкцией убило мужчину на востоке Грузии – СМИ
Несчастный случай произошел из-за сильного ветра 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T16:00+0400
2023-12-28T16:00+0400
2023-12-28T16:13+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Сильный ветер сорвал железную конструкцию и упал на 79-летнего мужчину в селе Кистаури Ахметского район (регион Кахети), пенсионер погиб до приезда скорой помощи, сообщает телекомпания "Имеди". Ветер бушует практически по всей территории Грузии. В Кахети скорость ветра достигает более 11 м/с. На месте происшествия мобилизована полиция.По прогнозам синоптиков, ветер стихнет 29 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кахети, ахметский район
происшествия, грузия, новости, кахети, ахметский район
Железной конструкцией убило мужчину на востоке Грузии – СМИ
16:00 28.12.2023 (обновлено: 16:13 28.12.2023)
Несчастный случай произошел из-за сильного ветра
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Сильный ветер сорвал железную конструкцию и упал на 79-летнего мужчину в селе Кистаури Ахметского район (регион Кахети), пенсионер погиб до приезда скорой помощи, сообщает телекомпания "Имеди".
Ветер бушует практически по всей территории Грузии. В Кахети скорость ветра достигает более 11 м/с.
На месте происшествия мобилизована полиция.
По прогнозам синоптиков, ветер стихнет 29 декабря.