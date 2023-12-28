https://sputnik-georgia.ru/20231228/zheleznaya-konstruktsiya-ubila-muzhchinu-na-vostoke-gruzii-285308239.html

Железной конструкцией убило мужчину на востоке Грузии – СМИ

Железной конструкцией убило мужчину на востоке Грузии – СМИ

Несчастный случай произошел из-за сильного ветра 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T16:00+0400

2023-12-28T16:00+0400

2023-12-28T16:13+0400

происшествия

грузия

новости

кахети

ахметский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1c/285308063_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_521e27626dbaf664c0df33a8b3d02117.jpg

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Сильный ветер сорвал железную конструкцию и упал на 79-летнего мужчину в селе Кистаури Ахметского район (регион Кахети), пенсионер погиб до приезда скорой помощи, сообщает телекомпания "Имеди". Ветер бушует практически по всей территории Грузии. В Кахети скорость ветра достигает более 11 м/с. На месте происшествия мобилизована полиция.По прогнозам синоптиков, ветер стихнет 29 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

ахметский район

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, кахети, ахметский район