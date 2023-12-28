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Значимость Грузии возрастает за счет ее местоположения – эксперт

Значимость Грузии возрастает за счет ее местоположения – эксперт

Грузия становится важной фигурой на мировой арене в качестве транспортно-логистического хаба, поэтому все решения страна должна принимать с осторожностью... 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T16:35+0400

2023-12-28T16:35+0400

2023-12-28T16:35+0400

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Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук Гоча Цопурашвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия на тему "Экономические итоги года в Грузии прогнозы на 2024 год"."Китаю нужна прямая дорога – Средний коридор. Это ситуация, когда мы кому-то где-то нужны. Сегодня мы нужны и востоку, и северу, и югу, и западу. Здесь мы должны чувствовать эту ситуацию реально и в любом нашем решении должны исходить чисто из интересов страны. Эта диверсификация позволяет держать баланс, потому что с тобой будут больше считаться, чем в той ситуации когда у тебя только одна возможность и одна дорога. Дорог много", - заявил Цопурашвили.Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.

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