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Столкновение галактик, Млечный Путь и туманности: самые удивительные снимки космоса
Столкновение галактик, Млечный Путь и туманности: самые удивительные снимки космоса
Смотрите в фотоленте Sputnik самые впечатляющие снимки космического пространства 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T12:00+0400
2023-12-29T12:00+0400
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Редакция американского журнала Time выбрала самые невероятные изображения, которые сделал в уходящем году "Джеймс Уэбб" – крупнейший космический телескоп с самым большим зеркалом из когда-либо запущенных человеком.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, наука, космос
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, наука, космос
Столкновение галактик, Млечный Путь и туманности: самые удивительные снимки космоса
12:00 29.12.2023 (обновлено: 12:08 29.12.2023)
Смотрите в фотоленте Sputnik самые впечатляющие снимки космического пространства
Редакция американского журнала Time выбрала самые невероятные изображения, которые сделал в уходящем году "Джеймс Уэбб" – крупнейший космический телескоп с самым большим зеркалом из когда-либо запущенных человеком.
Небесный объект Arp 107, состоящий из пары галактик, находящихся в процессе столкновения.
Центр Млечного Пути с высокой детализацией.
Излучение холодного газа и пыли на инфракрасном снимке туманности.
Объект Хербига-Аро 797 (HH 797).
Спиральная галактика NGC 1566, также известная как "Галактика Испанской танцовщицы".
Шаровое скопление в созвездии Золотая Рыба.
Объект Хербига-Аро 211, сформированный потоком газа из новорожденной звезды.
Спиральная галактика NGC 1385, находящаяся примерно в 30 миллионах световых лет от Земли.
Cкопление галактик MACS04.
Очаг звездообразования высокой массы.
Скопление рождественских елок