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Столкновение галактик, Млечный Путь и туманности: самые удивительные снимки космоса

Столкновение галактик, Млечный Путь и туманности: самые удивительные снимки космоса

Смотрите в фотоленте Sputnik самые впечатляющие снимки космического пространства 29.12.2023, Sputnik Грузия

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Редакция американского журнала Time выбрала самые невероятные изображения, которые сделал в уходящем году "Джеймс Уэбб" – крупнейший космический телескоп с самым большим зеркалом из когда-либо запущенных человеком.

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