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Столкновение галактик, Млечный Путь и туманности: самые удивительные снимки космоса
Столкновение галактик, Млечный Путь и туманности: самые удивительные снимки космоса
Смотрите в фотоленте Sputnik самые впечатляющие снимки космического пространства 29.12.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, наука, космос
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, наука, космос

Столкновение галактик, Млечный Путь и туманности: самые удивительные снимки космоса

12:00 29.12.2023 (обновлено: 12:08 29.12.2023)
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Смотрите в фотоленте Sputnik самые впечатляющие снимки космического пространства
Редакция американского журнала Time выбрала самые невероятные изображения, которые сделал в уходящем году "Джеймс Уэбб" – крупнейший космический телескоп с самым большим зеркалом из когда-либо запущенных человеком.
© photo : ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton

Небесный объект Arp 107, состоящий из пары галактик, находящихся в процессе столкновения.

Небесный объект Arp 107, состоящий из пары галактик, находящихся в процессе столкновения. - Sputnik Грузия
1/13
© photo : ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton

Небесный объект Arp 107, состоящий из пары галактик, находящихся в процессе столкновения.

© photo : NASA, ESA, CSA, STScI, and S. Crowe

Центр Млечного Пути с высокой детализацией.

Центр Млечного Пути с высокой детализацией. - Sputnik Грузия
2/13
© photo : NASA, ESA, CSA, STScI, and S. Crowe

Центр Млечного Пути с высокой детализацией.

© photo : NASA, ESA, CSA, M. Matsuura (Cardiff University), R. Arendt (NASA’s Goddard Spaceflight Center & University of Maryland, Baltimore County), C. Fransson

Сверхновая 1987 A.

Сверхновая 1987 A. - Sputnik Грузия
3/13
© photo : NASA, ESA, CSA, M. Matsuura (Cardiff University), R. Arendt (NASA’s Goddard Spaceflight Center & University of Maryland, Baltimore County), C. Fransson

Сверхновая 1987 A.

© photo : NASA, ESA, CSA, STScI, N. Habel (JPL). Image Processing: P. Kavanagh (Maynooth University)

Излучение холодного газа и пыли на инфракрасном снимке туманности.

Излучение холодного газа и пыли на инфракрасном снимке туманности. - Sputnik Грузия
4/13
© photo : NASA, ESA, CSA, STScI, N. Habel (JPL). Image Processing: P. Kavanagh (Maynooth University)

Излучение холодного газа и пыли на инфракрасном снимке туманности.

© photo : ESA/Webb, NASA & CSA, T. Ray

Объект Хербига-Аро 797 (HH 797).

Объект Хербига-Аро 797 (HH 797). - Sputnik Грузия
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© photo : ESA/Webb, NASA & CSA, T. Ray

Объект Хербига-Аро 797 (HH 797).

© photo : ESA/Hubble & NASA, D. Calzetti and the LEGUS team, R. Chandar

Спиральная галактика NGC 1566, также известная как "Галактика Испанской танцовщицы".

Спиральная галактика NGC 1566, также известная как &quot;Галактика Испанской танцовщицы&quot;. - Sputnik Грузия
6/13
© photo : ESA/Hubble & NASA, D. Calzetti and the LEGUS team, R. Chandar

Спиральная галактика NGC 1566, также известная как "Галактика Испанской танцовщицы".

© photo : ESA/Hubble & NASA, A. Sarajedini, F. Niederhofer

Шаровое скопление в созвездии Золотая Рыба.

Шаровое скопление в созвездии Золотая Рыба. - Sputnik Грузия
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© photo : ESA/Hubble & NASA, A. Sarajedini, F. Niederhofer

Шаровое скопление в созвездии Золотая Рыба.

© photo : ESA/Webb, NASA, CSA, T. Ray (Dublin Institute for Advanced Studies)

Объект Хербига-Аро 211, сформированный потоком газа из новорожденной звезды.

Объект Хербига-Аро 211, сформированный потоком газа из новорожденной звезды. - Sputnik Грузия
8/13
© photo : ESA/Webb, NASA, CSA, T. Ray (Dublin Institute for Advanced Studies)

Объект Хербига-Аро 211, сформированный потоком газа из новорожденной звезды.

© photo : NASA, ESA, CSA, STScI, T. Temim (Princeton University)

Крабовидная туманность.

Крабовидная туманность. - Sputnik Грузия
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© photo : NASA, ESA, CSA, STScI, T. Temim (Princeton University)

Крабовидная туманность.

© photo : ESA/Hubble & NASA, R. Chandar, J. Lee and the PHANGS-HST team

Спиральная галактика NGC 1385, находящаяся примерно в 30 миллионах световых лет от Земли.

Спиральная галактика NGC 1385, находящаяся примерно в 30 миллионах световых лет от Земли. - Sputnik Грузия
10/13
© photo : ESA/Hubble & NASA, R. Chandar, J. Lee and the PHANGS-HST team

Спиральная галактика NGC 1385, находящаяся примерно в 30 миллионах световых лет от Земли.

© photo : © NASA/ESA/CSA/STScI, J. Diego et al

Cкопление галактик MACS04.

Cкопление галактик MACS04. - Sputnik Грузия
11/13
© photo : © NASA/ESA/CSA/STScI, J. Diego et al

Cкопление галактик MACS04.

© photo : ESA/Hubble & NASA, R. Fedriani, J. Tan

Очаг звездообразования высокой массы.

Очаг звездообразования высокой массы. - Sputnik Грузия
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© photo : ESA/Hubble & NASA, R. Fedriani, J. Tan

Очаг звездообразования высокой массы.

© photo : NASA/CXC/SAO et al.

Скопление рождественских елок

Скопление рождественских елок - Sputnik Грузия
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© photo : NASA/CXC/SAO et al.

Скопление рождественских елок

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