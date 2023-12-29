https://sputnik-georgia.ru/20231229/285314703.html

Европа украдет русские деньги. России придется за ними вернуться

Европа украдет русские деньги. России придется за ними вернуться

Главная причина нерешительности американцев и европейцев – не в силе России, а слабости самого Запада 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T09:49+0400

2023-12-29T09:49+0400

2023-12-29T09:49+0400

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Запад продолжает ходить вокруг да около темы конфискации замороженных российских активов, пишет колумнист РИА Новости. С одной стороны, в СМИ циркулируют инсайды об активной работе Белого дома с союзниками по воплощению в жизнь данного шага. Пожалуй, самую интересную утечку опубликовала Financial Times, по сведениям которой Вашингтон продвигает среди членов "Большой семерки" концепцию, что деньги можно было бы экспроприировать в качестве "законной контрмеры тех государств, которые пострадали как особо затронутые российским нарушением международных прав". С другой стороны, в тех же СМИ все более громко звучат голоса экспертов, предупреждающих, что воровство русских золотовалютных резервов — это плохая, очень плохая идея. Среди скептиков как колумнисты Bloomberg, так и нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер. Последний и вовсе сказал, что это станет катаклизмом, если конфискация все-таки произойдет. Основные аргументы критиков конфискации хорошо известны: подрыв доверия всего мира к долларовой системе и Западу в целом, падение влияния США и Европы на международной арене, ускоренная дедолларизация финансовой системы планеты и так далее. На самом деле данная точка зрения является заблуждением, поскольку у Запада есть опыт — причем в современной истории — конфискации замороженных иностранных активов. "Росконгресс" подготовил доклад "Заморозка активов: традиции и новые принципы работы Запада с резервами третьих стран", в котором напомнил, что США уже неоднократно принимали решения о конфискации замороженных в американских банках иностранных средств — в частности, Ирака, Ирана, Афганистана, Кубы. Кстати, весной этого года Вашингтон в Международном суде в Гааге проиграл дело Тегерану о конфискации иранских активов. Так что все объяснения затягивания вопроса о конфискации российских активов беспрецедентностью необходимых решений и связанных с ними юридических коллизий — не более чем лицемерие. Если бы была возможность, американцы и европейцы давно и непринужденно провернули бы необходимую процедуру. Проблема именно в том, что они столкнулись с рядом серьезных и усугубляющихся трудностей. Безусловно, частично причина их бессилия в политической и экономической силе России — но только частично. Если Афганистан или Куба действительно небольшие, небогатые страны на краю географии, в отношении которых Запад не привык церемониться, то тот же Иран — мощная региональная держава, которая, однако, попала под каток санкций. Тегеран устоял, но это далось ему непросто. На пике своего глобального доминирования Штаты с союзниками действительно могли если не уничтожить, то превратить в реального изгоя абсолютно любую, даже очень мощную державу: сильный, богатый и развитый Иран является тут просто ярчайшим примером. Да достаточно представить, если бы Россия вошла в клинч с Западом с текущим уровнем ожесточения в 2014 году... Очевидно, что тогда, десять лет назад, в режиме нынешних санкций нам бы пришлось намного-намного сложнее. Однако за прошедшее десятилетие мир изменился радикально: Запад ослабел и раздираем внутренними проблемами, во всех регионах быстро набирают силу его конкуренты, стремительно выстраиваются альтернативные, неподконтрольные Вашингтону международные структуры и процессы, дедолларизация идет полным ходом и с ускорением. Если бы Россию, как планировалось, удалось сломать об Украину, многое можно было бы переиграть, но и тут неудача. В этой ситуация идея украсть 300 миллиардов русских ЗВР — куда менее соблазнительна, нежели представлялось изначально. Москва с этими деньгами и так уже попрощалась — и они в любом случае для нее не критичны. При этом данные 300 миллиардов во многом виртуальны, а в реальности заполучить удастся куда меньшие суммы. Правда, возникает вопрос: а неужто официальные лица в Вашингтоне, Берлине, Париже, Брюсселе и далее по списку не понимают всех этих очевидных обстоятельств? Есть подозрение, что понимают, но в складывающихся обстоятельствах считают это наилучшим из наихудших решений. Во-первых, ухудшающееся экономическое положение вынуждает Запад искать любые возможные источники финансирования, например, Киева. Конфискованные российские активы, до которых удастся реально дотянуться, дадут возможность закрыть данную статью расходов на год-другой. По нынешним временам это немалый срок. А во-вторых — и в-главных, события последних двух лет показывают, что США, не сумев прогнуть под себя большую часть мира, успешно организовали во имя собственного спасения жертвоприношение Европы. На аргумент, что "Европа же не сошла с ума стрелять себе в ногу", хочется напомнить: ровно в том же самом Россия была убеждена по вопросу своего трубопроводного газа. Жизнь показала, насколько мы ошибались. Неделю назад германской прокуратурой инициирован процесс конфискации замороженных 720 миллионов евро российских активов — правда, пока не государственных, а частных. По мнению экспертов, суд почти наверняка удовлетворит требование прокуратуры. Так что с большой вероятностью нам предстоит наблюдать, как Старый Свет продолжит себя хоронить ради Нового.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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