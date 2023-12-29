https://sputnik-georgia.ru/20231229/astronomicheskiy-kalendar-samye-yarkie-nebesnye-sobytiya-2024-goda-285331751.html

Астрономический календарь: самые яркие небесные события 2024 года

Астрономический календарь: самые яркие небесные события 2024 года

Астрономический календарь на 2024 год богат яркими событиями – в течение года земляне увидят сказочные звездопады, мистические суперлуния, а также волшебные... 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T19:44+0400

2023-12-29T19:44+0400

2023-12-29T19:44+0400

справки

звездопад

лунное затмение

солнечное затмение

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Какие яркие события подарит небо: подробный астрономический календарь на 2024 год читайте в Sputnik Грузия. Солнечные затмения Солнечное затмение происходит, когда Солнце, Луна и наша планета выстраиваются в одну прямую и возникает впечатление, что естественный спутник Земли затмевает собой светило. Луна во время этого астрономического события закрывает собой частично или полностью солнечный диск. Первое солнечное затмение в 2024-м произойдет 8 апреля – оно будет полным. Общая продолжительность этого небесного события составит более пяти часов. Полную фазу полного солнечного затмения смогут наблюдать жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. Разные фазы затмения будут видны на западе Европы, на севере Южной Америки, в Арктике и акватории Тихого и Атлантического океанов. По астрономическому календарю второе солнечное затмение в 2024-м будет кольцеобразным и произойдет 2 октября. Разные фазы кольцеобразного затмения будут видны на территории Антарктиды, Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В целом затмение продлится около шести часов. Солнечные затмения приходятся на апрельское и октябрьское новолуние. Лунные затмения В лунное затмение Солнце, Луна и наша планета как бы выстраиваются в одну прямую, а на спутник Земли в это время ложится земная тень. Лунные затмения бывают полные и частные в зависимости от того, земная тень покрывает лунный диск полностью или частично. Как и солнечные, лунные затмения по астрономическому календарю произойдут в 2024-м дважды, и оба будут частные. Первое частное лунное затмение в 2024-м произойдет 25 марта. Общая продолжительность затмения, которое будет видно из любого места, где в данный момент Луна находится над горизонтом, в том числе из Северной и Южной Америки, Антарктиды, Аляски и северо-востока России, составит более четырех с половиной часов Второе частное лунное затмение произойдет 18 сентября – некоторые фазы этого небесного события увидят в Европе, большей части Азии, Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах, Арктике, Антарктиде и на юго-западе России. В целом затмение продлится около четырех с половиной часов. Лунные затмения по астрономическому календарю приходятся на мартовское и сентябрьское полнолуния. Суперлуния Суперлуние – астрономическое событие, которое наблюдается в момент максимального сближения Луны с Землей. По астрономическому календарю в 2024 году ожидается два суперлуния. Во время совпадения суперлуния с полнолунием Луна окрашивается в красивый красноватый оттенок, появление которого наводило на людей ужас в древние времена. Первое суперлуние в 2024 году ожидается 18 сентября, а второе – 17 октября. В целом суперлуние длится трое-четверо суток, а совпадение суперлуны с перигеем – несколько минут. Звездопады Звездное небо в 2024-м неоднократно подарит возможность землянам увидеть звездопад и загадать желание на падающую звезду, о чем хоть раз мечтает почти каждый житель нашей планеты. Первый звездопад в 2024-м – Квадрантиды, метеоритный поток с радиантом в созвездии Волопаса. По астрономическому календарю "звездный дождь" прольется на нашу планету с 1 по 6 января. Наибольшей активности звездопад Квадрантиды достигает в ночь с 3 на 4 число, когда можно увидеть от 60 до 200 метеоров в час. Это астрономическое событие увидят жители Северного полушария. Лириды Звездопад Лириды с радиантом в созвездии Лиры дарит землянам потрясающее зрелище. Лириды, которые упоминаются еще до нашей эры, астрономы считают одним из самых древних метеорных потоков. По астрономическому календарю звездопад Лириды ежегодно можно увидеть с 16 по 25 апреля. Ярким небесным событием смогут насладиться жители Северного полушария. Пик активности звездопада Лириды обычно наступает 22-23 апреля, а общая интенсивность составляет 15-20 метеоров в час. Аквариды Еще одно яркое небесное событие, звездопад Аквариды с радиантом в созвездии Водолея, земляне увидят в первых числа мая. Пик активности звездопада Аквариды по астрономическому календарю начинается сразу после прохождения метеорного потока Лириды и достигает максимума 6-7 мая. Падающие звезды лучше всего видны в Южном полушарии – на пике активности Аквариды подарят до 60-70 метеоров за час. Персеиды Звездопад Персеиды – один из самых популярных метеорных потоков, по астрономическому календарю порадует землян с 10 по 20 августа. Пик активности звездопада Персеиды наступает 12-14 августа и достигает до 100 метеоров в час. Это яркое небесное событие смогут увидеть жители Северного полушария. Прародителем звездопада Персеиды является комета Свифта-Таттла – она приближается к нашей планете примерно один раз в 135 лет. В последний раз это произошло в 1992. Тауриды По астрономическому календарю один из продолжительных звездопадов года – Тауриды. Увидеть Тауриды можно с 7 сентября по 10 декабря. Пик активности звездопада Тауриды обычно приходится на 4-6 ноября. Яркие и крупные метеоры Таурид хорошо видны на ночном небе, хотя интенсивность этих метеорных потоков достаточно низкая, не более 5-10 метеоров в час. Увидеть Тауриды могут любители астрономических событий как в Северном, так и Южном полушарии, но в разное время. Ориониды Красивый звездопад Ориониды с радиантом в созвездии Ориона по астрономическому календарю земляне ежегодно могут наблюдать со 2-го октября по 7-е ноября. Пик активности звездопада Ориониды обычно выпадает на 21-22 октября, а средняя интенсивность не превышает 20-25 метеоров в час. Увидеть красивейшее астрономическое событие смогут жители всей планеты, однако в странах Северного полушария, где Орион виден лучше, насладятся более ярким зрелище. Леониды Звездопад Леониды с радиант в созвездии Льва, известный своими яркими и обильными вспышками, ежегодно наблюдают 6-30 ноября. По астрономическому календарю пик активности метеорного потока выпадает на 17-18 ноября – в этот период яркий звездопад подарит не более 15 метеоров в час. Наблюдают Леониды обычно из любой точки Земли, однако в Северном полушарии увидят более яркое небесное событие. Геминиды Красивый и яркий звездопад Геминиды с радиантом в созвездии Близнецы ежегодно наблюдают 7-18 декабря. Максимальной интенсивности метеорный поток Геминиды достигают 13-14 декабря – в это время можно увидеть до 120 ярких метеоров в час. Звездопад Геминиды виден из любой точки земного шара, но особенно яркое небесное событие подарит населению Северного полушария. Урсиды Последний звездопад года – метеорный поток Урсиды с радиантом в созвездии Малой Медведицы. По астрономическому календарю звездопад Урсиды прольется на Землю 17 декабря и продлится примерно семь дней. Пика активности звездопад Урсиды обычно достигает 21-22 декабря. Интенсивность метеорного потока невелика – до 10 метеоров в час. Увидеть звездопад Урсиды можно только в Северном полушарии. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки , звездопад, лунное затмение, солнечное затмение