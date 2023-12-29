https://sputnik-georgia.ru/20231229/eto-diplomaticheskiy-uspekh-ekspert-o-prinyatii-zapadom-pozitsii-gruzii-v-otnoshenii-rossii-285330574.html

Это дипломатический успех: эксперт о принятии Западом позиции Грузии в отношении России

Это дипломатический успех: эксперт о принятии Западом позиции Грузии в отношении России

Предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС означает то, что Запад принял позицию Грузии в отношении России, считает ведущий научный сотрудник Института... 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T18:00+0400

2023-12-29T18:00+0400

2023-12-29T18:01+0400

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Об этом он заявил в ходе видеомоста на тему "Грузино-российские отношения в 2023 году", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Что показал конец этого года? Он показал, что твердая и обоснованная позиция Грузии в отношениях с Россией признается Западом, этому подтверждение предоставление Грузии статуса кандидата", – заявил Силаев.Грузия отказалась вводить санкции против России, несмотря на то, что западные партнеры настаивали на этом. Грузия проявила четкую позицию в отношении северного соседа, заявив, что конфликт с Россией не входит в государственные интересы.

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мультимедиа, видео, политика, грузия, николай силаев, россия, мгимо, пресс-центр, видео-новости из грузии, видео