https://sputnik-georgia.ru/20231229/eto-diplomaticheskiy-uspekh-ekspert-o-prinyatii-zapadom-pozitsii-gruzii-v-otnoshenii-rossii-285330574.html
Это дипломатический успех: эксперт о принятии Западом позиции Грузии в отношении России
Это дипломатический успех: эксперт о принятии Западом позиции Грузии в отношении России
Предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС означает то, что Запад принял позицию Грузии в отношении России, считает ведущий научный сотрудник Института... 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T18:00+0400
2023-12-29T18:00+0400
2023-12-29T18:01+0400
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Об этом он заявил в ходе видеомоста на тему "Грузино-российские отношения в 2023 году", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Что показал конец этого года? Он показал, что твердая и обоснованная позиция Грузии в отношениях с Россией признается Западом, этому подтверждение предоставление Грузии статуса кандидата", – заявил Силаев.Грузия отказалась вводить санкции против России, несмотря на то, что западные партнеры настаивали на этом. Грузия проявила четкую позицию в отношении северного соседа, заявив, что конфликт с Россией не входит в государственные интересы.
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мультимедиа, видео, политика, грузия, николай силаев, россия, мгимо, пресс-центр, видео-новости из грузии, видео
мультимедиа, видео, политика, грузия, николай силаев, россия, мгимо, пресс-центр, видео-новости из грузии, видео
Это дипломатический успех: эксперт о принятии Западом позиции Грузии в отношении России
18:00 29.12.2023 (обновлено: 18:01 29.12.2023)
Предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС означает то, что Запад принял позицию Грузии в отношении России, считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев
Об этом он заявил в ходе видеомоста на тему "Грузино-российские отношения в 2023 году", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Что показал конец этого года? Он показал, что твердая и обоснованная позиция Грузии в отношениях с Россией признается Западом, этому подтверждение предоставление Грузии статуса кандидата", – заявил Силаев.
Грузия отказалась вводить санкции против России, несмотря на то, что западные партнеры настаивали на этом. Грузия проявила четкую позицию в отношении северного соседа, заявив, что конфликт с Россией не входит в государственные интересы.