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Грузию не удалось вовлечь в войну – политолог

Грузию не удалось вовлечь в войну – политолог

Положительным итогом 2023 года является тот факт, что Грузию не удалось втянуть в войну против России на стороне Украины 29.12.2023, Sputnik Грузия

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2023-12-29T12:33+0400

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пресс-центр

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Об этом сказала политолог Тамар Кикнадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, подводя итоги года."Положительным нужно считать то, что Грузию не удалось вовлечь в войну против России на стороне Украины, хотя были попытки", – сказала Кикнадзе.По словам эксперта, среди наиболее важных моментов уходящего года нужно отметить улучшение отношений с Россией: возобновление прямого авиасообщения и отмену визового режима для граждан Грузии."Надеюсь, так продолжится и в 2024 году", – подчеркнула Кикнадзе.По словам политолога, несмотря на попытки дестабилизации со стороны оппозиции, в целом 2023 год был для страны спокойным."Более или менее 2023 год был для Грузии спокойным. Были разные попытки дестабилизации со стороны оппозиционной силы, которую я не считаю грузинской силой, они являются агентами влияния сил не из Грузии", – сказала Кикнадзе, говоря о Едином национальном движении.В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.

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