https://sputnik-georgia.ru/20231229/kakim-budet-2024-god-dlya-gruzii--prognozy-politologov-285319675.html
Каким будет 2024 год для Грузии – прогнозы политологов
Каким будет 2024 год для Грузии – прогнозы политологов
Предстоящий 2024 год для Грузии будет "горячим", сложным и интересным. Дальнейшее развитие событий в стране во многом будет зависеть как от осенних... 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T19:22+0400
2023-12-29T19:22+0400
2023-12-29T19:44+0400
грузия
парламентские выборы в грузии 2024
новости
политика
тамар кикнадзе
васо капанадзе
лали морошкина
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В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. Политолог считает, что предоставление Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе затормозило попытку госпереворота, к которому готовилась оппозиция. Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС 14 декабря 2023 года. Решение поддержали все 27 стран ЕС. На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой". По мнению политолога, грузинский народ уже созрел, а нынешние власти страны ведут себя адекватно и с любовью к Грузии. Тем не менее, как отметила политолог, к предстоящим парламентским выборам нужно готовиться и всегда помнить, что нельзя недооценивать врага. Несмотря на тяжести, несмотря на такие моменты, которые усложняют жизнь всем абсолютно, все-таки прорвемся, добавила политолог. Предстоящий год будет горячим для Грузии, так как оппозиция не успокаивается, они ищут все новые и новые причины для дестабилизации ситуации, считает в свою очередь политолог Тамар Кикнадзе. Еврокомиссия в начале ноября 2023 года призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.При этом политолог выразила надежду на улучшение отношений между Россией и Грузией. Кикнадзе уверена, что этому будет способствовать глобальный фон. По мнению политолога, итог событий на Украине также во многом будет влиять на то, как будут развиваться события во всем мире, в том числе и в Грузии. "У оппозиции была эйфория, что Украина выиграет, но мы видим, как развиваются события, и никто не оспаривает, что Украина является прокси-государством. Так что от этого будет многое зависеть, в том числе построение нового мирового порядка. Но мне кажется, что уже какие-то контуры вырисовываются, и в этом смысле новый год будет очень интересным", – отметила она. Ожидать в новом 2024 году можно все что угодно, считает политолог Васо Капанадзе. Год будет важным как для Грузии, так и для всего мира, исходя из того, что не только в Грузии, но и во многих других странах пройдут выборы, отметил политолог. По мнению политолога, исходя из этого, что пока не видно мощных политических сил, расклад такой, что, скорее всего, если ничего не изменится в грузинской политике в ближайшие месяцы, мы станем свидетелями того, что двоевластие может продолжиться. "Поэтому год предстоит очень интересный, и ближайшие месяцы очень многое прояснится касательно результатов на парламентских выборах. То есть как будут перегруппировываться политические силы в грузинской политической системе", – заявил Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , новости, политика, тамар кикнадзе, васо капанадзе, лали морошкина
грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , новости, политика, тамар кикнадзе, васо капанадзе, лали морошкина
Каким будет 2024 год для Грузии – прогнозы политологов
19:22 29.12.2023 (обновлено: 19:44 29.12.2023)
Предстоящий 2024 год для Грузии будет "горячим", сложным и интересным. Дальнейшее развитие событий в стране во многом будет зависеть как от осенних парламентских выборов, так и от глобальных процессов в мировой политике, считают грузинские политологи
В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей.
"Год будет тяжелейшим, потому что враг не дремлет, и понятное дело, что деструктивные силы в Грузии консолидируются, естественно, они захотят полнейшим фронтом выступить против грузинских властей, да и против Грузии. Потому что всем уже давно понятно, что эти люди, теперь уже во главе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, занимаются очень плохим делом, чтобы стране не было хорошо", – заявила политолог, профессор Лали Морошкина в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.
Политолог считает, что предоставление Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе затормозило попытку госпереворота, к которому готовилась оппозиция. Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС 14 декабря 2023 года. Решение поддержали все 27 стран ЕС.
"То, что сейчас мы получили статус, это как-то немножечко отдалило тот "майдан", который они планировали и к которому они готовились. Но все-таки у них эта мысль держится, и я не думаю, что они не ухватятся за какой-нибудь маленький повод. В принципе они могут из любого повода раздуть что-то такое большое, как, к примеру, было в марте 2023 года", – отметила Морошкина.
На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой".
По мнению политолога, грузинский народ уже созрел, а нынешние власти страны ведут себя адекватно и с любовью к Грузии.
"И мы сумели получить этот статус кандидата, не стоя на коленях и не прыгая на одной ноге, как нам это советовали враги- оппозиционеры, друзьями которых давно уже не назовешь", – отметила Морошкина.
Тем не менее, как отметила политолог, к предстоящим парламентским выборам нужно готовиться и всегда помнить, что нельзя недооценивать врага.
"Да, для нас очень важно спокойствие, очень важно удержать мир, очень важно себя ощущать на Кавказе полноправным членом и соседом, и все равно нужно знать, что кто-то тут мутит воду. Поэтому год будет тяжелейшим, но я думаю, что мы – и власти, и народ – все к этому готовы", – отметила Морошкина.
Несмотря на тяжести, несмотря на такие моменты, которые усложняют жизнь всем абсолютно, все-таки прорвемся, добавила политолог.
Предстоящий год будет горячим для Грузии, так как оппозиция не успокаивается, они ищут все новые и новые причины для дестабилизации ситуации, считает в свою очередь политолог Тамар Кикнадзе.
"Благо, что все сейчас хорошо закончилось – мы получили статус кандидата. Но у оппозиции сейчас началась новая риторика – выполнение этих девяти пунктов, которые перед нами поставил ЕС. Наверно, будет очень сложный год", – заявила Кикнадзе в интервью Sputnik Грузия.
Еврокомиссия в начале ноября 2023 года призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.
При этом политолог выразила надежду на улучшение отношений между Россией и Грузией. Кикнадзе уверена, что этому будет способствовать глобальный фон. По мнению политолога, итог событий на Украине также во многом будет влиять на то, как будут развиваться события во всем мире, в том числе и в Грузии.
"У оппозиции была эйфория, что Украина выиграет, но мы видим, как развиваются события, и никто не оспаривает, что Украина является прокси-государством. Так что от этого будет многое зависеть, в том числе построение нового мирового порядка. Но мне кажется, что уже какие-то контуры вырисовываются, и в этом смысле новый год будет очень интересным", – отметила она.
Ожидать в новом 2024 году можно все что угодно, считает политолог Васо Капанадзе. Год будет важным как для Грузии, так и для всего мира, исходя из того, что не только в Грузии, но и во многих других странах пройдут выборы, отметил политолог.
"Но наши выборы могут стать судьбоносными для всей страны, исходя из того, что очень сложная ситуация в мировой политике и в нашем регионе в частности. Поэтому выборы имеют очень большое значение, как они завершатся, каким результатом, будет ли вновь в Грузии двоевластие, то есть будут ли в Грузии основными политическими силами "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" или появятся какие-то новые силы, которые покажут хороший результат и смогут достойно преодолеть 5-процентный барьер на парламентских выборах", – сказал он.
По мнению политолога, исходя из этого, что пока не видно мощных политических сил, расклад такой, что, скорее всего, если ничего не изменится в грузинской политике в ближайшие месяцы, мы станем свидетелями того, что двоевластие может продолжиться.
"Поэтому год предстоит очень интересный, и ближайшие месяцы очень многое прояснится касательно результатов на парламентских выборах. То есть как будут перегруппировываться политические силы в грузинской политической системе", – заявил Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.
Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей.
По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы.
Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.