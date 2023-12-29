https://sputnik-georgia.ru/20231229/kakim-budet-2024-god-dlya-gruzii--prognozy-politologov-285319675.html

Каким будет 2024 год для Грузии – прогнозы политологов

Каким будет 2024 год для Грузии – прогнозы политологов

Предстоящий 2024 год для Грузии будет "горячим", сложным и интересным. Дальнейшее развитие событий в стране во многом будет зависеть как от осенних... 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T19:22+0400

2023-12-29T19:22+0400

2023-12-29T19:44+0400

грузия

парламентские выборы в грузии 2024

новости

политика

тамар кикнадзе

васо капанадзе

лали морошкина

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В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. Политолог считает, что предоставление Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе затормозило попытку госпереворота, к которому готовилась оппозиция. Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС 14 декабря 2023 года. Решение поддержали все 27 стран ЕС. На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой". По мнению политолога, грузинский народ уже созрел, а нынешние власти страны ведут себя адекватно и с любовью к Грузии. Тем не менее, как отметила политолог, к предстоящим парламентским выборам нужно готовиться и всегда помнить, что нельзя недооценивать врага. Несмотря на тяжести, несмотря на такие моменты, которые усложняют жизнь всем абсолютно, все-таки прорвемся, добавила политолог. Предстоящий год будет горячим для Грузии, так как оппозиция не успокаивается, они ищут все новые и новые причины для дестабилизации ситуации, считает в свою очередь политолог Тамар Кикнадзе. Еврокомиссия в начале ноября 2023 года призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.При этом политолог выразила надежду на улучшение отношений между Россией и Грузией. Кикнадзе уверена, что этому будет способствовать глобальный фон. По мнению политолога, итог событий на Украине также во многом будет влиять на то, как будут развиваться события во всем мире, в том числе и в Грузии. "У оппозиции была эйфория, что Украина выиграет, но мы видим, как развиваются события, и никто не оспаривает, что Украина является прокси-государством. Так что от этого будет многое зависеть, в том числе построение нового мирового порядка. Но мне кажется, что уже какие-то контуры вырисовываются, и в этом смысле новый год будет очень интересным", – отметила она. Ожидать в новом 2024 году можно все что угодно, считает политолог Васо Капанадзе. Год будет важным как для Грузии, так и для всего мира, исходя из того, что не только в Грузии, но и во многих других странах пройдут выборы, отметил политолог. По мнению политолога, исходя из этого, что пока не видно мощных политических сил, расклад такой, что, скорее всего, если ничего не изменится в грузинской политике в ближайшие месяцы, мы станем свидетелями того, что двоевластие может продолжиться. "Поэтому год предстоит очень интересный, и ближайшие месяцы очень многое прояснится касательно результатов на парламентских выборах. То есть как будут перегруппировываться политические силы в грузинской политической системе", – заявил Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , новости, политика, тамар кикнадзе, васо капанадзе, лали морошкина