https://sputnik-georgia.ru/20231229/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-29-dekabrya-2023-285313796.html

Какой сегодня церковный праздник: 29 декабря 2023

Какой сегодня церковный праздник: 29 декабря 2023

По православному церковному календарю 29 декабря 2022 отмечают день памяти святых Аггея, Марина, Феофании и других 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T01:01+0400

2023-12-29T01:01+0400

2023-12-29T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24507/13/245071313_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_16e0b4c5ed34aa70f02fdec5c8c05f3b.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк АггейПо церковному календарю 29 декабря поминают святого Аггея – десятого из 12 малых пророков. Пророчествовал будущий святой, происходивший из колена Левиина, за 500 лет до Рождества Христова при персидском царе Дарии Гистаспе.После возвращения евреев из Вавилонского плена пророк убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и заявлял, что "Слову Безначальному в последних временах явитися" надлежит в этом храме.Марин РимскийПо церковному календарю 29 декабря поминают мученика Марина Римского, пострадавшего за веру в III веке.Святого Марина, отказавшегося поклониться языческим идолам, обезглавили в Риме после жестоких пыток. Произошло это примерно в 283-м, по другим данным в 217-218 году.Блаженная царицаПо церковному календарю 29 декабря поминают блаженную царицу Феофанию – первую супругу императора Льва VI Мудрого (886-911).Святую Феофанию вместе с супругом (наследником престола) по наветам заключили в темницу на три года. После освобождения блаженная царица проводила жизнь в молитве и посте. Ее имя прославили среди сограждан кротость, милосердие и сожаление о грехах. Скончалась святая Феофания в 893 или 894 году.ИмениныПо церковному календарю 29 декабря именины отмечают София, Аггей, Аркадий, Александр, Владимир, Илья, Макар, Николай, Петр, Павел, Семен и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников