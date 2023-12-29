https://sputnik-georgia.ru/20231229/makhinatsii-s-maskami-na-million--tbilisskiy-sud-otpravil-obvinyaemykh-v-tyurmu-285329677.html

Махинации с масками на миллион – Тбилисский суд отправил обвиняемых в тюрьму

Махинации с масками на миллион – Тбилисский суд отправил обвиняемых в тюрьму

Суд приговорил лиц, обвиняемых в легализации незаконных доходов, к тюремному заключению сроком на 11 лет 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T18:22+0400

2023-12-29T18:22+0400

2023-12-29T18:22+0400

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тбилисский городской суд

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд признал двух физических, в том числе гражданина Австрии, и одно юридическое лицо виновными по факту легализации незаконных доходов в особо крупных размерах, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. Согласно рассмотренным в ходе судебного разбирательства доказательствам, подтвердилось, что гражданин Австрии обманул представителей чешской компании и лиц, проживающих в Германии, желающих приобрести медицинские маски. Обвиняемый перевел 1,3 миллиона евро, предназначенные для покупки товаров, на банковский счет, принадлежащмй своей компании за рубежом, и незаконно завладел ими. Затем денежные средства, снятые со счета предприятия, за исключением выгоды гражданина Грузии, были зачислены обвиняемому и связанным с ним лицам. Таким образом, члены преступной группировки легализовали незаконный доход в размере 496 430 евро. Тбилисский городской суд полностью принял доказательства, представленные прокуратурой, и приговорил физических лиц, обвиняемых в легализации незаконных доходов, к тюремному заключению сроком на 11 лет, а обвиняемое юридическое лицо было оштрафовано на 100 тысяч лари (более 37,3 тысячи лари). Согласно решению суда, осужденный гражданин Австрии в пользу государства был лишен фиктивно оформленных на имя связанных с ним лиц двух жилых квартир стоимостью в более 1,2 миллиона лари (более 473 тысяч долларов) и двух автостоянок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии