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Мужчина погиб в ДТП на востоке Грузии
Мужчина погиб в ДТП на востоке Грузии
Мужчина вышел из машины и шел в сторону кафе, когда в него врезался на полной скорости другой автомобиль 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T23:02+0400
2023-12-29T23:02+0400
2023-12-29T23:02+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Молодого мужчину сбил автомобиль в городе Хашури в восточном регионе Грузии Шида Картли, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, мужчина вышел из машины и шел в сторону кафе, когда в него врезался на полной скорости другой автомобиль. Спасти пострадавшего не удалось, и он умер до приезда скорой. По факту возбуждено уголовное дело. Теперь экспертам предстоит восстановить картину произошедшего и установить степень вины водителя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
хашури
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происшествия, грузия, новости, дтп, хашури
происшествия, грузия, новости, дтп, хашури
Мужчина погиб в ДТП на востоке Грузии
Мужчина вышел из машины и шел в сторону кафе, когда в него врезался на полной скорости другой автомобиль
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Молодого мужчину сбил автомобиль в городе Хашури в восточном регионе Грузии Шида Картли, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По данным телеканала, мужчина вышел из машины и шел в сторону кафе, когда в него врезался на полной скорости другой автомобиль.
Спасти пострадавшего не удалось, и он умер до приезда скорой.
По факту возбуждено уголовное дело. Теперь экспертам предстоит восстановить картину произошедшего и установить степень вины водителя.