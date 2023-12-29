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Мужчина погиб в ДТП на востоке Грузии
Мужчина погиб в ДТП на востоке Грузии
Мужчина вышел из машины и шел в сторону кафе, когда в него врезался на полной скорости другой автомобиль 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T23:02+0400
2023-12-29T23:02+0400
происшествия
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новости
дтп
хашури
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Молодого мужчину сбил автомобиль в городе Хашури в восточном регионе Грузии Шида Картли, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, мужчина вышел из машины и шел в сторону кафе, когда в него врезался на полной скорости другой автомобиль. Спасти пострадавшего не удалось, и он умер до приезда скорой. По факту возбуждено уголовное дело. Теперь экспертам предстоит восстановить картину произошедшего и установить степень вины водителя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, дтп, хашури
происшествия, грузия, новости, дтп, хашури

Мужчина погиб в ДТП на востоке Грузии

23:02 29.12.2023
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Мужчина вышел из машины и шел в сторону кафе, когда в него врезался на полной скорости другой автомобиль
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Молодого мужчину сбил автомобиль в городе Хашури в восточном регионе Грузии Шида Картли, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По данным телеканала, мужчина вышел из машины и шел в сторону кафе, когда в него врезался на полной скорости другой автомобиль.
Спасти пострадавшего не удалось, и он умер до приезда скорой.
По факту возбуждено уголовное дело. Теперь экспертам предстоит восстановить картину произошедшего и установить степень вины водителя.
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