https://sputnik-georgia.ru/20231229/muzhchina-pogib-v-dtp-na-vostoke-gruzii-285335216.html

Мужчина погиб в ДТП на востоке Грузии

Мужчина погиб в ДТП на востоке Грузии

Мужчина вышел из машины и шел в сторону кафе, когда в него врезался на полной скорости другой автомобиль 29.12.2023, Sputnik Грузия

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происшествия

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хашури

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Молодого мужчину сбил автомобиль в городе Хашури в восточном регионе Грузии Шида Картли, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, мужчина вышел из машины и шел в сторону кафе, когда в него врезался на полной скорости другой автомобиль. Спасти пострадавшего не удалось, и он умер до приезда скорой. По факту возбуждено уголовное дело. Теперь экспертам предстоит восстановить картину произошедшего и установить степень вины водителя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

хашури

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